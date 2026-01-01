T e l A v i v , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n s o l d a t o d e l c o r p o d e l g e n i o d a c o m b a t t i m e n t o d e l l e I d f s i è s u i c i d a t o i e r i n e l s u d d i I s r a e l e , d i v e n t a n d o i l 2 2 e s i m o s o l d a t o i n s e r v i z i o a t t i v o d e l l e I d f a d e s s e r s i t o l t o l a v i t a n e l 2 0 2 5 . N e l 2 0 2 5 , i l n u m e r o d i s u i c i d i t r a i m i l i t a r i i s r a e l i a n i h a r a g g i u n t o i l l i v e l l o p i ù a l t o d e g l i u l t i m i 1 5 a n n i , i n f e r i o r e s o l o a q u e l l o d e l 2 0 1 0 , q u a n d o 2 8 s o l d a t i s i t o l s e r o l a v i t a . S e c o n d o i d a t i f o r n i t i d a l l e I d f , 1 2 d e i s o l d a t i m o r t i p e r s u i c i d i o n e l 2 0 2 5 e r a n o c o s c r i t t i , n o v e r i s e r v i s t i e u n o e r a u n s o l d a t o d i c a r r i e r a . D o d i c i e r a n o c o m b a t t e n t i , c i n q u e e r a n o i n s u p p o r t o a l c o m b a t t i m e n t o e a l t r i c i n q u e e r a n o i n p o s i z i o n i n o n d i c o m b a t t i m e n t o . L e s t a t i s t i c h e m o s t r a n o a n c h e c h e 1 4 s u i c i d i s o n o a v v e n u t i a l d i f u o r i d e l l e b a s i d e l l e I d f e o t t o a l l o r o i n t e r n o . C i n q u e d e i s o l d a t i e r a n o i n c u r a d a m e d i c i d i s a l u t e m e n t a l e , t r a q u e s t i u n o p e r a t o r e d i d r o n i s e n i o r c h e s i è t o l t o l a v i t a d o p o a v e r t e s t i m o n i a t o d i n o n p o t e r p i ù s o p p o r t a r e g l i e f f e t t i d e l c o m b a t t i m e n t o .