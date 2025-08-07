T e l A v i v , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e p o t r e b b e a p p r o v a r e i n s e r a t a i l s u o p i a n o p e r e s p a n d e r s i s u n u o v e , v a s t e a r e e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , p o t e n z i a l m e n t e n e l l ' a r c o d i c i n q u e m e s i . L o s c r i v o n o i m e d i a i s r a e l i a n i . L ' i n i z i a t i v a p r e v e d e r e b b e l o s f o l l a m e n t o d i c i r c a u n m i l i o n e d i p a l e s t i n e s i e n o n t e r r e b b e i n c o n s i d e r a z i o n e g l i a v v e r t i m e n t i d i a l t i u f f i c i a l i m i l i t a r i s e c o n d o c u i m e t t e r e b b e i n p e r i c o l o l a v i t a d e g l i o s t a g g i d e t e n u t i i n q u e l l e a r e e . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o , s c r i v e i l T i m e s o f I s r a e l , i l p i a n o m i r a a d i s t r u g g e r e c i ò c h e r e s t a d i H a m a s e a f a r g l i p r e s s i o n e a f f i n c h é l i b e r i i 5 0 o s t a g g i a n c o r a d e t e n u t i , c i r c a 2 0 d e i q u a l i v i v i , d o p o i l f a l l i m e n t o d e i r e c e n t i c o l l o q u i p e r u n a c c o r d o . I l p i a n o i n i z i e r e b b e c o n l a p r e s a d i G a z a C i t y e d e i c a m p i n e l l a S t r i s c i a c e n t r a l e , s p i n g e n d o c i r c a m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' e n c l a v e a s u d , v e r s o l a z o n a u m a n i t a r i a d i M a w a s i . N o n o s t a n t e a l c u n i m i n i s t r i p o t e n z i a l m e n t e c o n t r a r i a l p i a n o , d i v e r s i r e s o c o n t i a f f e r m a n o c h e i l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u , n e l l a r i u n i o n e c h e s i t e r r à o g g i a l l e 1 8 , p r o b a b i l m e n t e o t t e r r à l a m a g g i o r a n z a a l l ' i n t e r n o d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a d i a l t o l i v e l l o p e r s o s t e n e r e i l p i a n o . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o , i l p i a n o s i c o n c e n t r e r à i n i z i a l m e n t e s u l l a c o n q u i s t a d i G a z a C i t y e s u l l ' a m p l i a m e n t o d e i c e n t r i d i d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i i n c o o r d i n a m e n t o c o n g l i S t a t i U n i t i . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a C h a n n e l 1 2 N e w s , n e l l a p r i m a f a s e d e l p i a n o , I s r a e l e e m e t t e r e b b e u n a v v i s o d i e v a c u a z i o n e a i r e s i d e n t i d i G a z a C i t y – s t i m a t i i n c i r c a 1 m i l i o n e d i p e r s o n e , c i r c a l a m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a S t r i s c i a – p e r d a r e i l t e m p o n e c e s s a r i o a l l a r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i n e l l a z o n a c e n t r a l e d i G a z a , i n c l u s i o s p e d a l i e c a m p i p e r g l i s f o l l a t i . S i p r e v e d e c h e q u e s t a f a s e d u r e r à d i v e r s e s e t t i m a n e . I s r a e l e l a n c e r e b b e u n ' o f f e n s i v a m i l i t a r e n e l l a s e c o n d a f a s e , d u r a n t e l a q u a l e s i p r e v e d e c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p r o n u n c i u n d i s c o r s o i n c u i a n n u n c e r à l ' a c c e l e r a z i o n e d e g l i a i u t i u m a n i t a r i i n c o o r d i n a m e n t o c o n I s r a e l e , p r o s e g u e i l r a p p o r t o . L ' e s p a n s i o n e s a r e b b e f i n a n z i a t a d a c i r c a 1 m i l i a r d o d i d o l l a r i i n d o n a z i o n i d a g l i S t a t i U n i t i e d a a l t r i p a e s i , h a a f f e r m a t o C h a n n e l 1 2 , a g g i u n g e n d o c h e l ' o b i e t t i v o s a r e b b e q u e l l o d i c o n s e n t i r e a i c i t t a d i n i d i G a z a d i a c c e d e r e a g l i a i u t i c h e a g g i r a n o H a m a s m e n t r e G a z a C i t y c a d e s o t t o i l c o n t r o l l o i s r a e l i a n o . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l s i t o d i n o t i z i e Y n e t , d a l l ' e m i t t e n t e p u b b l i c a K a n e d a l n o t i z i a r i o C h a n n e l 1 3 , l a c a m p a g n a m i l i t a r e d o v r e b b e d u r a r e d a i q u a t t r o a i c i n q u e m e s i e c o i n v o l g e r e d a l l e q u a t t r o a l l e c i n q u e d i v i s i o n i d e l l ' I d f . K a n h a r i f e r i t o c h e , o l t r e a G a z a C i t y , n e l n o r d d e l l a S t r i s c i a , i l p i a n o p r e v e d e d i e s t e n d e r s i a i c a m p i n e l l a S t r i s c i a c e n t r a l e . S i p r e v e d e c h e l a p o p o l a z i o n e c i v i l e v e r r à u l t e r i o r m e n t e s p i n t a v e r s o l a S t r i s c i a m e r i d i o n a l e , m e n t r e s i s v o l g e r a n n o m a n o v r e n e l l e a r e e i n c u i s i r i t i e n e s i a n o t e n u t i g l i o s t a g g i , c o n l ' o b i e t t i v o d i e v i t a r e l o r o q u a l s i a s i d a n n o .