T e l A v i v , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z a v r e b b e f i r m a t o u n ' o r d i n a n z a c h e b a n d i s c e c i n q u e p i a t t a f o r m e m e d i a t i c h e p a l e s t i n e s i a G e r u s a l e m m e , a c c u s a n d o l e d i i n c i t a m e n t o e l e g a m i c o n a t t i v i t à m i l i t a n t i . L o r i p o r t a H a a r e t z c i t a n d o f u n z i o n a r i i s r a e l i a n i . L ' o r d i n a n z a s i a p p l i c a a d A l - A s i m a N e w s N e t w o r k , M i r a j N e t w o r k , A l - Q u d s C o m p a s s , M a y d a n a l - Q u d s e Q u d s P l u s . S e c o n d o C h a n n e l 1 2 , i l s e r v i z i o d i s i c u r e z z a S h i n B e t h a r e c e n t e m e n t e s p i n t o p e r c l a s s i f i c a r e l e p i a t t a f o r m e c o m e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e a i s e n s i d e l l a l e g g e a n t i t e r r o r i s m o i s r a e l i a n a . S e c o n d o l ' e m i t t e n t e i s r a e l i a n a i f u n z i o n a r i d e l l a s i c u r e z z a s o s t e n g o n o c h e l e e m i t t e n t i o p e r a n o c o m e s t r u m e n t i d i p r o p a g a n d a o d i i n f o r m a z i o n e p e r H a m a s . L a d e s i g n a z i o n e c o n s e n t e a l l e a u t o r i t à d i l i m i t a r e l e a t t i v i t à d e l l e o r g a n i z z a z i o n i e d i i n t e r v e n i r e c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e o l e o p e r a z i o n i f i n a n z i a r i e a d e s s e a f f i l i a t e .