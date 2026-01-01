T e l A v i v , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S o l o l a m e t à d e i t u n n e l d i H a m a s s u l l a t o c o n t r o l l a t o d a I s r a e l e d e l l a “ L i n e a G i a l l a ” a G a z a s o n o s t a t i d i s t r u t t i d a l l e I d f . S e c o n d o u n a r t i c o l o p u b b l i c a t o s u l s i t o i s r a e l i a n o d i n o t i z i e W a l l a , c h e c i t a s t i m e d e l l e a u t o r i t à d i s i c u r e z z a , i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a I s r a e l K a t z h a o r d i n a t o a l l e I d f d i i n t e n s i f i c a r e l e o p e r a z i o n i p e r i n d i v i d u a r e e d i s t r u g g e r e t a l i t u n n e l . I l s i t o r i p o r t a c h e l e t r u p p e d e l l ' e s e r c i t o , c o m p r e s i i g e n i e r i , s t a n n o l a v o r a n d o s e n z a s o s t a a t a l i s f o r z i , t r a c u i l ' i m p i e g o d i n u o v i m e t o d i p e r r e n d e r e i n u t i l i z z a b i l i i t u n n e l . S e c o n d o i l p i a n o d i p a c e p r e s e n t a t o d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , l a F o r z a i n t e r n a z i o n a l e d i s t a b i l i z z a z i o n e d o v r e b b e i n i z i a r e a e s s e r e s c h i e r a t a a G a z a q u e s t o m e s e , a c c o m p a g n a t a d a u n g r a d u a l e r i t i r o d e l l e t r u p p e i s r a e l i a n e d a l l a z o n a . A t t u a l m e n t e l e f o r z e i s r a e l i a n e c o n t r o l l a n o c i r c a i l 5 3 % d e l l a S t r i s c i a .