R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p e n s i e r o è c o s t a n t e m e n t e r i v o l t o a n c h e a l d e s t i n o d e i p o p o l i d e l M e d i o O r i e n t e . A q u e l l o d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , m a r t o r i a t a p e r d u e a n n i d a i n u m a n a v i o l e n z a , i n n e s c a t a d a l l a b a r b a r i e d i H a m a s e a l i m e n t a t a d a u n a l u n g a g u e r r a . S i s o n o a p e r t i s p i r a g l i i m p o r t a n t i : m o l t o r e s t a a n c o r a d a f a r e p e r c o n s o l i d a r e i l c e s s a t e - i l - f u o c o e d e v i t a r e c h e s i d i s s o l v a , p e r r i p r i s t i n a r e p i e n a m e n t e g l i a i u t i u m a n i t a r i a u n a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a , p e r a v v i a r e l a r i c o s t r u z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i l C o r p o d i p l o m a t i c o . " L ’ a u s p i c i o p i ù a m p i o - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - r e s t a q u e l l o d i v e d e r e a f f e r m a r s i n e l l a r e g i o n e m e d i o r i e n t a l e p a c e e s t a b i l i t à . Q u e s t i t r a g u a r d i n o n p o s s o n o p r e s c i n d e r e d a l l a p a c i f i c a c o e s i s t e n z a , n e l l a s i c u r e z z a , d e i p o p o l i i s r a e l i a n o e p a l e s t i n e s e , n e l l a c o r n i c e d e l l a s o l u z i o n e a d u e S t a t i , c h e o c c o r r e s o s t e n e r e e d i f e n d e r e d a q u a l s i a s i t e n t a t i v o d i c o m p r o m e t t e r n e l a p r a t i c a b i l i t à . N o n v e n e s o n o a l t r e " .