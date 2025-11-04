T e l A v i v , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x a v v o c a t o g e n e r a l e m i l i t a r e Y i f a t T o m e r - Y e r u s h a l m i h a d i c h i a r a t o d i a v e r a v u t o i n t e n z i o n e d i p o r r e f i n e a l l a p r o p r i a v i t a d u r a n t e l a s u a s c o m p a r s a , d u r a t a o r e , d o m e n i c a , a n c h e s e l a p o l i z i a s o s p e t t a c h e a b b i a i n s c e n a t o u n a c r i s i p e r s b a r a z z a r s i d e l s u o t e l e f o n o e d i q u a l s i a s i p r o v a i n c r i m i n a n t e i n e s s o c o n t e n u t a . T o m e r - Y e r u s h a l m i è s o s p e t t a t a d i o s t r u z i o n e a l l a g i u s t i z i a p e r l a f u g a d i n o t i z i e d i f i l m a t i c h e p r e s u m i b i l m e n t e m o s t r a n o g l i a b u s i a i d a n n i d i u n p r i g i o n i e r o p a l e s t i n e s e n e l c a m p o d i d e t e n z i o n e d i S d e T e i m a n d a p a r t e d e i r i s e r v i s t i d e l l e I d f l ' a n n o s c o r s o , e u n p r e s u n t o s u c c e s s i v o i n s a b b i a m e n t o . " N o n p o t e v o p i ù s o p p o r t a r e l a p r e s s i o n e p u b b l i c a , l e c a l u n n i e e l e u m i l i a z i o n i , l e m i n a c c e a l l a m i a v i t a e a q u e l l a d e l l a m i a f a m i g l i a " , a v r e b b e d e t t o a g l i i n v e s t i g a t o r i d e l l a p o l i z i a . " L a s c o r s a s e t t i m a n a , l a m i a v i t a è d i v e n t a t a u n i n f e r n o , c o s ì h o d e c i s o d i t o g l i e r m i l a v i t a . H o l a s c i a t o u n a l e t t e r a a i m i e i f i g l i " . S e c o n d o C h a n n e l 1 2 , l ' i n v e s t i g a t o r e d e l l a p o l i z i a c h e l ' h a i n t e r r o g a t a h a d e t t o a l l ' e x a v v o c a t o m i l i t a r e d i c r e d e r e c h e l e i s t e s s e " b l u f f a n d o " e c h e " a b b i a s e m p l i c e m e n t e c e r c a t o d i e l u d e r e l ' a r r e s t o " . " H a i f a t t o u n o s p e t t a c o l o g r a n d i o s o " , a v r e b b e a g g i u n t o .