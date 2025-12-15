R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i t r a t t a d i u n a d e c i s i o n e a d a l t o c o n t e n u t o t e c n i c o c o n s i d e r a t o c h e l a G i u n t a d e l i b e r a s u u n a i s t r u t t o r i a f a t t a d a g l i u f f i c i d e l l a R e g i o n e e v a l i d a p e r o g n i a z i e n d a " . L o s p i e g a S i l v i o L a i , d e p u t a t o d e m e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d S a r d e g n a , i n m e r i t o a l l a d e l i b e r a s u l l ' a m p l i a m e n t o d e l l o s t a b i l i m e n t o R w n , f a b b r i c a d i a r m i t e d e s c a , d e l G r u p p o R h e i n m e t a l l n e l S u l c i s . " P e r q u e s t o - a g g i u n g e L a i i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s - c i r i m e t t i a m o a l l e v a l u t a z i o n e t e c n i c h e e p o l i t i c h e c h e l a p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e " , A l e s s a n d r a T o d d e , " v o r r à f a r e i n G i u n t a o i n c o a l i z i o n e " . A v s c h e f a p a r t e d e l l a g i u n t a T o d d e h a g i à f a t t o s a p e r e c h e v o t e r à c o n t r o l a d e l i b e r a s u l l ' a m p l i a m e n t o d e l l o f a b b r i c a d i a r m i .