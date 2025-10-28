R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a i n t o l l e r a n z a v e r s o t u t t o c i ò c h e a p p a r t i e n e a l l a c o m u n i t à e b r a i c a i t a l i a n a , c h e p e r a l t r o è f a t t a d i c i t t a d i n i i t a l i a n i e n o n d i I s r a e l e , s i è m a n i f e s t a t a a n c h e c o n t r o u n e x p a r l a m e n t a r e d e l P d c o m e E m a n u e l e F i a n o , a c u i e s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à e c o n c u i h o s e m p r e a v u t o u n o t t i m o r a p p o r t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a i n t e r v e n e n d o a 4 d i S e r a s u R e t e 4 . S e r i v e d o i l c l i m a d e g l i a n n i d i P i o m b o ? " N o , p e r f o r t u n a , a l d i l à d e l g e s t o , i l c l i m a è f i g l i o - p r o s e g u e - f o r s e d e l l a s t e s s a i d e o l o g i a , m a è c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o n e l l a p r e s e n z a n e l l a s o c i e t à , n e l l ’ a t t i t u d i n e d e l l o S t a t o a c o n t r a s t a r l o . B i s o g n a s e m p r e s t a r e a l l ’ e r t a , s e m p r e t e m e r e c h e l a v i o l e n z a , l ’ i n t o l l e r a n z a p o s s a n o p o r t a r e e s t r e m e c o n s e g u e n z e , m a i l p a r a g o n e è a z z a r d a t o " . U n c l i m a d i o d i o " p u r t r o p p o c ’ è , p i ù f o r t e f o r s e d i q u e g l i a n n i , p e r c h é è p i ù g e n e r a l i z z a t o , è p i ù s t r u m e n t a l e . Q u e l l o e r a u n a n n o i n c u i i g i o v a n i , d i d e s t r a o d i s i n i s t r a , c r e d e v a n o p r o f o n d a m e n t e n e l l a l o r o p o s s i b i l i t à d i c a m b i a r e i l m o n d o e , i n q u a l c h e m o d o , a n c h e s b a g l i a n d o a v o l t e i n m a n i e r a c l a m o r o s a , s i s p e n d e v a n o p e r q u e l l e i d e e . O g g i c r e d o n o n c i s i a q u e s t o a f f l a t o . N o n d o n e a n c h e q u e l l a g i u s t i f i c a z i o n e c h e p o s s o d a r e a q u e l l a g i o v e n t ù , c h e p o r t ò a t r a g i c h e c o n s e g u e n z e , m a d i p a r t e n z a a v e v a q u e s t o a s p e t t o p o s i t i v o " . G l i e p i s o d i n e i l i c e i d i G e n o v a e T o r i n o " s o n o d e i s e g n a l i d i f r o n t e a i q u a l i b i s o g n a n o n a b b a s s a r e m a i l a g u a r d i a . S e l o S t a t o è f o r t e , s e i p a r t i t i p o l i t i c i s m e t t o n o d i p e n s a r e s o l o a u n d a t o i d e o l o g i c o e p e n s a n o a n c h e a l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i , n o n è p o i c o s ì d i f f i c i l e d a c o n t r a s t a r e " , c o n c l u d e .