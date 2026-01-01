T e l A v i v , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e h a a p p r o v a t o i l d i v i e t o d i a c c e s s o a l l a S t r i s c i a d i G a z a p e r 3 7 o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e n o n a v r e b b e r o f o r n i t o g l i e l e n c h i d e i p r o p r i d i p e n d e n t i , c o m e r i c h i e s t o d a u n a n u o v a n o r m a t i v a . S e c o n d o i l M i n i s t e r o p e r g l i A f f a r i d e l l a D i a s p o r a e l a L o t t a c o n t r o l ' A n t i s e m i t i s m o , " l e l i c e n z e s a r a n n o s o s p e s e p e r l e o r g a n i z z a z i o n i c h e n o n h a n n o r i s p e t t a t o g l i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a r i c h i e s t i " .