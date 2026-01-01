T e l A v i v , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e t r u p p e d e l l ' I d f h a n n o s p a r a t o e u c c i s o u n a g g r e s s o r e p a l e s t i n e s e d u r a n t e l a n o t t e , d o p o e s s e r e s t a t e a t t a c c a t e c o n l a n c i o d i p i e t r e n e i p r e s s i d e l v i l l a g g i o d i A l - L u b b a n a s h - S h a r q i y a i n C i s g i o r d a n i a . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , s e c o n d o c u i l e t r u p p e d e l l a 6 3 6 a U n i t à d i r a c c o l t a d i i n f o r m a z i o n i d i c o m b a t t i m e n t o s t a v a n o c o n d u c e n d o u n ' o p e r a z i o n e l u n g o u n a s t r a d a p r i n c i p a l e n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e q u a n d o d i v e r s i s o s p e t t a t i h a n n o i n i z i a t o a l a n c i a r e p i e t r e c o n t r o d i l o r o . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l ' I d f , i s o l d a t i h a n n o a p e r t o i l f u o c o , u c c i d e n d o u n o d e g l i a g g r e s s o r i e f e r e n d o n e a l t r i d u e . N e s s u n s o l d a t o i s r a e l i a n o è r i m a s t o f e r i t o n e l l ' i n c i d e n t e .