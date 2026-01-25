T e l A v i v , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n t u n n e l d i H a m a s n e l l a S t r i s c i a d i G a z a m e r i d i o n a l e è s t a t o d e m o l i t o d a g l i i n g e g n e r i m i l i t a r i . L o h a r i f e r i t o l ' I d f , s e c o n d o c u i i l t u n n e l e r a l u n g o q u a t t r o c h i l o m e t r i , c o n t e n e v a a r m i e c o m p r e n d e v a d i v e r s e s t a n z e i n c u i a v r e b b e r o a l l o g g i a t o g l i a g e n t i . I l a v o r i d i d e m o l i z i o n e s o n o i n i z i a t i u n a n n o f a e s o n o s t a t i c o m p l e t a t i n e i g i o r n i s c o r s i , a f f e r m a l ' e s e r c i t o . I n o l t r e , l e I d f a f f e r m a n o c h e , d o p o l o s c o n t r o a f u o c o d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a c o n a g e n t i t e r r o r i s t i c i a R a f a h , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i u c c i s i s e i u o m i n i a r m a t i , l e t r u p p e h a n n o r i n v e n u t o e q u i p a g g i a m e n t o m i l i t a r e , o p u s c o l i d i i s t r u z i o n i p e r l a f a b b r i c a z i o n e d i b o m b e e a l m e n o u n o r d i g n o e s p l o s i v o n e l l a z o n a . I n u n ' a l t r a l o c a l i t à d i R a f a h , l ' e s e r c i t o a f f e r m a c h e l e t r u p p e h a n n o t r o v a t o c i n q u e l a n c i a r a z z i i n d i s u s o .