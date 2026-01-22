L o n d r a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a G r a n B r e t a g n a n o n p r e n d e r à p a r t e a l l a c e r i m o n i a d i f i r m a d e l " B o a r d o f P e a c e " d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , i n p r o g r a m m a o g g i a D a v o s . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i Y v e t t e C o o p e r . T r u m p o s p i t e r à a D a v o s l a c e r i m o n i a p e r l a c o s t i t u z i o n e d e l s u o o r g a n i s m o p e r l a r i s o l u z i o n e d e i c o n f l i t t i i n t e r n a z i o n a l i , l a c u i i s c r i z i o n e p e r m a n e n t e c o s t a 1 m i l i a r d o d i d o l l a r i . " C ' è u n ' e n o r m e q u a n t i t à d i l a v o r o d a f a r e , o g g i n o n s a r e m o t r a i f i r m a t a r i " , h a d e t t o C o o p e r a l l a B b c d a l l a c i t t a d i n a s v i z z e r a d i m o n t a g n a , n e l m e z z o d e l l e p r e o c c u p a z i o n i d e l R e g n o U n i t o r i g u a r d o a l l ' i n c l u s i o n e d e l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , l e c u i f o r z e s t a n n o a n c o r a c o m b a t t e n d o i n U c r a i n a d o p o l ' i n v a s i o n e d e l 2 0 2 2 . " P e r c h é s i t r a t t a d i u n t r a t t a t o l e g a l e c h e s o l l e v a q u e s t i o n i m o l t o p i ù a m p i e , e n u t r i a m o a n c h e p r e o c c u p a z i o n i s u l f a t t o c h e i l p r e s i d e n t e P u t i n f a c c i a p a r t e d i q u a l c o s a c h e p a r l a d i p a c e , q u a n d o n o n a b b i a m o a n c o r a v i s t o a l c u n s e g n a l e d a p a r t e d i P u t i n c h e c i s a r à u n i m p e g n o p e r l a p a c e i n U c r a i n a " , h a a g g i u n t o .