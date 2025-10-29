G a z a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 5 0 p a l e s t i n e s i s o n o s t a t i u c c i s i d u r a n t e g l i a t t a c c h i d e l l e I d f a v v e n u t i d u r a n t e l a n o t t e . L o h a r i f e r i t o l a P r o t e z i o n e c i v i l e d i G a z a , s e c o n d o c u i f r a l e v i t t i m e v i s a r e b b e r o 2 2 m i n o r e n n i , m e n t r e c i r c a 2 0 0 p e r s o n e s a r e b b e r o s t a t e f e r i t e . " A l m e n o 5 0 p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e , t r a c u i 2 2 m i n o r e n n i e d i v e r s e d o n n e e b a m b i n i , a s e g u i t o d e i c o n t i n u i a t t a c c h i i s r a e l i a n i s u l l a S t r i s c i a d i G a z a a p a r t i r e d a i e r i s e r a " , a f f e r m a M a h m u d B a s s a l , p o r t a v o c e d e l l ' a g e n z i a g e s t i t a d a H a m a s . C i r c a 2 0 0 p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e “ i n u n a c h i a r a e f l a g r a n t e v i o l a z i o n e d e l l ’ a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o ” , h a a g g i u n t o i l p o r t a v o c e , d e f i n e n d o l a s i t u a z i o n e a G a z a “ c a t a s t r o f i c a e t e r r i f i c a n t e ” . I s r a e l e a f f e r m a d i a v e r l a n c i a t o g l i a t t a c c h i a c a u s a d e l l e r i p e t u t e v i o l a z i o n i d a p a r t e d i H a m a s , t r a c u i u n a t t a c c o i n c u i è m o r t o u n s o l d a t o a R a f a h i e r i , e d e l l a m a n c a t a r e s t i t u z i o n e d a p a r t e d e l g r u p p o t e r r o r i s t i c o d e i 1 3 c o r p i r i m a n e n t i d e g l i o s t a g g i , c o m e c o n c o r d a t o n e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o . I f u n z i o n a r i i s r a e l i a n i s o n o f e r m a m e n t e c o n v i n t i c h e i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o c o n o s c a l ' u b i c a z i o n e d e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c o r p i e c h e s t i a f a l s a m e n t e a f f e r m a n d o i l c o n t r a r i o p e r r i t a r d a r n e l a r e s t i t u z i o n e .