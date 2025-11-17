T e l A v i v , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a v e n d i t a d e i c a c c i a F - 3 5 a m e r i c a n i a i s a u d i t i d o v r e b b e c o m u n q u e p e r m e t t e r e a I s r a e l e d i m a n t e n e r e i l " v a n t a g g i o q u a l i t a t i v o " p r e v i s t o d a u n a c c o r d o d e l 2 0 2 0 c o n g l i S t a t i U n i t i . L o h a s o t t o l i n e a t o l ' e x m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o B e n n y G a n t z i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . I e r i , a l t i f u n z i o n a r i d e l l a d i f e s a i s r a e l i a n a h a n n o d i c h i a r a t o a d H a a r e t z c h e l ' a c c o r d o p e r l ' a c q u i s t o d e g l i F - 3 5 d a p a r t e d i R i a d p o t r e b b e f o r n i r e a g l i e s e r c i t i i n f o r m a z i o n i s u l l e c a p a c i t à s v i l u p p a t e d a l l e F o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e c h e r i g u a r d a n o g l i a e r e i . G a n t z h a a f f e r m a t o c h e l ' a c c o r d o d e l 2 0 2 0 , r e l a t i v o a l l a v e n d i t a a g l i E m i r a t i , f u s t i p u l a t o " a l P e n t a g o n o i n u n a s e r i e d i t r e i n c o n t r i , c o n t e a m d e l l ' e s t a b l i s h m e n t d e l l a d i f e s a r i m a s t i n e g l i S t a t i U n i t i p e r u n m e s e " . " Q u a l s i a s i d i s c u s s i o n e s u q u e s t o t e m a d e v e r i a f f e r m a r e c h e l e c o n c l u s i o n i a c u i s o n o g i u n t o c o n i l s e g r e t a r i o a l l a D i f e s a , c o n i l s o s t e g n o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p n e l 2 0 2 0 , s o n o a n c o r a v a l i d e e c h e i l v a n t a g g i o m i l i t a r e q u a l i t a t i v o d i I s r a e l e r i m a n e c h i a r o e i n a l t e r a t o . U n a c c o r d o c h e i m p o n e a I s r a e l e d i r i n u n c i a r e a l l a s u a s u p e r i o r i t à i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a i n M e d i o O r i e n t e e a l l a s u a a l l e a n z a s t r a t e g i c a c o n g l i S t a t i U n i t i è u n p e s s i m o a f f a r e " .