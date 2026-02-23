D a m a s c o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - G l i S t a t i U n i t i h a n n o i n i z i a t o a r i t i r a r s i d a u n a b a s e i n S i r i a , i n u n a r e g i o n e a n c o r a s o t t o i l c o n t r o l l o d e l l e f o r z e c u r d e n e l n o r d - e s t d e l P a e s e . L o h a r i f e r i t o a l l ' A f p u n a f o n t e c u r d a . U n a c o l o n n a d i d e c i n e d i a u t o c a r r i p e s a n t i h a n n o a t t r a v e r s a t o l a s t r a d a c h e c o l l e g a l a p r o v i n c i a d i H a s s a k é , d o v e s i t r o v a l a b a s e d i Q a s r a k , i n d i r e z i o n e d e l c o n f i n e c o n l ' I r a q . L e f o r z e a m e r i c a n e s i e r a n o g i à r i t i r a t e d a d u e b a s i n e l l e u l t i m e d u e s e t t i m a n e , a l - T a n f ( s u d - e s t ) e a l - C h a d d a d i ( n o r d - e s t ) .