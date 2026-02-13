R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ È g r a v i s s i m o c h e s i a r r i v i a m a n i p o l a r e u n v i d e o p e r f a r d i r e a F r a n c e s c a A l b a n e s e c o s e c h e n o n h a m a i d e t t o , c o m e o r a m a i d i f f u s a m e n t e d i m o s t r a t o . S i a m o d a v a n t i a l l ’ e n n e s i m a c a m p a g n a d i d e l e g i t t i m a z i o n e c o s t r u i t a c o n f a k e n e w s e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i . È g r a v i s s i m o c h e n e s s u n o c h i e d a d i s c u s a d i f r o n t e a l l ’ e v i d e n z a ” . C o s ì A n n a l i s a C o r r a d o , e u r o p a r l a m e n t a r e d e m e m e m b r o s e g r e t e r i a P d . “ M e n t r e s i p e r d e t e m p o a c o l p i r e c h i s v o l g e i l p r o p r i o l a v o r o c o n s e r i e t à , i n P a l e s t i n a c o n t i n u a n o f a t t i d r a m m a t i c i : O n g f o n d a m e n t a l i p e r s o c c o r r e r e l a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a c h e v e r r a n n o a b r e v e e s p u l s e , l e g g i c h e s e m p l i f i c a n o e s p i n g o n o i l r i c o r s o a l l a p e n a d i m o r t e p e r i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i d e t e n u t i i n m a n i e r a c r i m i n a l e , a c c e l e r a z i o n e s u l l ’ a n n e s s i o n e i l l e g a l e d e l l a C i s g i o r d a n i a . I l c o s i d d e t t o “ p e r c o r s o d i p a c e ” n o n h a f e r m a t o n u l l a , e d i c e r t o n o n h a f e r m a t o q u e l l o c h e è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i c o m e u n g e n o c i d i o . I l f a t t o c h e n e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e n o n s i p a r l i p i ù d i s o s p e n s i o n e d e g l i a c c o r d i c o n I s r a e l e i n v i r t ù d i q u e s t a f a r s a , è g r a v i s s i m o ” . “ È t e m p o d i s m e t t e r l a c o n i l f a n g o e d i a p r i r e f i n a l m e n t e g l i o c c h i s u l l a r e a l t à . C h i h a i l p o t e r e p e r i n c i d e r e c o n t i n u a a g u a r d a r e a l d i t o d i m e n t i c a n d o l a l u n a ” , c o n c l u d e C o r r a d o .