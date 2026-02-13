Roma, 13 feb. (Adnkronos) - È gravissimo che si arrivi a manipolare un video per far dire a Francesca Albanese cose che non ha mai detto, come oramai diffusamente dimostrato. Siamo davanti allennesima campagna di delegittimazione costruita con fake news e strumentalizzazioni. È gravissimo che nessuno chieda di scusa di fronte allevidenza. Così Annalisa Corrado, europarlamentare dem e membro segreteria Pd. Mentre si perde tempo a colpire chi svolge il proprio lavoro con serietà, in Palestina continuano fatti drammatici: Ong fondamentali per soccorrere la popolazione stremata che verranno a breve espulse, leggi che semplificano e spingono il ricorso alla pena di morte per i prigionieri palestinesi detenuti in maniera criminale, accelerazione sullannessione illegale della Cisgiordania. Il cosiddetto percorso di pace non ha fermato nulla, e di certo non ha fermato quello che è sotto gli occhi di tutti come un genocidio. Il fatto che nelle istituzioni europee non si parli più di sospensione degli accordi con Israele in virtù di questa farsa, è gravissimo. È tempo di smetterla con il fango e di aprire finalmente gli occhi sulla realtà. Chi ha il potere per incidere continua a guardare al dito dimenticando la luna, conclude Corrado.