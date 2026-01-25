T e l A v i v , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o s i r i u n i r à q u e s t a m a t t i n a p e r d i s c u t e r e d e l v a l i c o d i f r o n t i e r a d i R a f a h a G a z a , i n s e g u i t o a l l ' a n n u n c i o f a t t o g i o v e d ì s e c o n d o c u i i l v a r c o s a r e b b e s t a t o r i a p e r t o i n e n t r a m b e l e d i r e z i o n i . L a r i u n i o n e f a s e g u i t o a l l e c r i t i c h e i s r a e l i a n e p e r l a p r e s s i o n e d e g l i S t a t i U n i t i p e r l ' a p e r t u r a d e l v a l i c o t r a G a z a e l ' E g i t t o . G i o v e d ì , A l i S h a a t h , c o m m i s s a r i o c a p o d i u n c o m i t a t o t e c n i c o p a l e s t i n e s e d i r e c e n t e c o s t i t u z i o n e d e s t i n a t o a g e s t i r e G a z a , a v e v a a n n u n c i a t o l ' a p e r t u r a d e l v a l i c o .