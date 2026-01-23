R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l B o a r d o f P e a c e è " e s a t t a m e n t e i l c a o s d i D o n a l d T r u m p . D i c e ' c a r i s i g n o r i a m e n o n m e n e f r e g a n i e n t e s e v o i s i e t e a u t o r i t a r i , n o n a u t o r i t a r i , v o l e t e i n v a d e r e T a i w a n , v i v o l e t e p r e n d e r e l ' U c r a i n a . A m e q u e l l o c h e m i i n t e r e s s a è f a r e s o l d i p e r m e , p e r i m i e i a m i c i e p e r g l i S t a t i U n i t i ' " . L o d i c e C a r l o C a l e n d a a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " I o n o n s o n o s t a t o d i b a s e c o n t r a r i o a l p i a n o T r u m p , p e r c h é e r a l ' u n i c a c o s a c h e c ' e r a . M a q u e l l a p r e s e n t a z i o n e c h e è s t a t a f a t t a d a J a r e d K u s h n e r . . . n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e u n a c o s a c o s ì c o m p l e s s a c o m e l a r i c o s t r u z i o n e d i P i a z z a v e n g a p r e s e n t a t a c o m e l o s v i l u p p o i m m o b i l i a r e d i P a l m B e a c h , p e r c h é q u e s t a r o b a q u a è c h i a r o c h e v a a f i n i r e m a l i s s i m o " .