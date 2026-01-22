R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n a p r e s e n t a z i o n e a l l u c i n a n t e . S v i l u p p a t o r i i m m o b i l i a r i c h e p a r l a n o d i u n l u o g o d e v a s t a t o , G a z a c o m e f o s s e u n n u o v o q u a r t i e r e d i P a l m B e a c h . S o n o d e i d i l e t t a n t i a l l o s b a r a g l i o . S p e r o d a v v e r o c h e G i o r g i a M e l o n i n o n e n t r i i n q u e s t o B o a r d d i f a c c e n d i e r i , d e s p o t i e i n v a s o r i d i p a e s i s t r a n i e r i , t r a s c i n a n d o l ’ I t a l i a i n u n a s i t u a z i o n e i m b a r a z z a n t e e i n c o e r e n t e c o n i l n o s t r o p o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a .