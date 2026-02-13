R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l l ’ A l t o C o m m i s s a r i a t o d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i d i r i t t i u m a n i s o n o c h i a r i s s i m e : è i n a t t o u n a c a m p a g n a d i d e l e g i t t i m a z i o n e c o n t r o g l i e s p e r t i i n d i p e n d e n t i d e l l ’ O n u . C o l p i r e c h i d o c u m e n t a l e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i s i g n i f i c a v o l e r m e t t e r e a t a c e r e l a v e r i t à e c o p r i r e r e s p o n s a b i l i t à g r a v i s s i m e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " D a m e s i s i t e n t a d i s p o s t a r e l ’ a t t e n z i o n e d a l l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e – c h e p e r n o i è g e n o c i d i o – a l l ’ a t t a c c o p e r s o n a l e c o n t r o c h i d e n u n c i a i c r i m i n i a G a z a . È u n a s t r a t e g i a p e r o f f r i r e c o p e r t u r a p o l i t i c a a l c r i m i n a l e N e t a n y a h u e p e r n a s c o n d e r e l e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e e m i l i t a r i d i q u a n t o s t a a c c a d e n d o . A b b i a m o g i à e s p r e s s o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a F r a n c e s c a A l b a n e s e : i l s u o m a n d a t o è c h i a r o , d o c u m e n t a r e l e v i o l a z i o n i n e i T e r r i t o r i p a l e s t i n e s i o c c u p a t i . D e l e g i t t i m a r l a s i g n i f i c a c o l p i r e l ’ a u t o n o m i a d e l l e N a z i o n i U n i t e e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . " L ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a n o n p o s s o n o c o n t r i b u i r e a q u e s t a c a m p a g n a . S e r v o n o s c u s e u f f i c i a l i a d A l b a n e s e , a n c h e d a p a r t e d e l g o v e r n o i t a l i a n o . I n g i o c o n o n c ’ è s o l o u n a p e r s o n a , m a l a c r e d i b i l i t à d e l s i s t e m a m u l t i l a t e r a l e e l a d i f e s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " .