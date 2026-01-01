A n k a r a , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M i g l i a i a d i p e r s o n e , p r o b a b i l m e n t e f i n o a 5 0 0 m i l a , s i s o n o u n i t e a u n a m a n i f e s t a z i o n e d i C a p o d a n n o p e r G a z a a I s t a n b u l , s v e n t o l a n d o b a n d i e r e p a l e s t i n e s i e t u r c h e e c h i e d e n d o l a f i n e d e l l a v i o l e n z a n e l t e r r i t o r i o d e v a s t a t o d a l l a g u e r r a . I d i m o s t r a n t i s s i s o n o r a d u n a t i p e r m a r c i a r e v e r s o i l p o n t e d i G a l a t a d e l l a c i t t à , c o n l o s l o g a n : " N o n r e s t e r e m o i n s i l e n z i o , n o n d i m e n t i c h e r e m o l a P a l e s t i n a " . A l l a m a n i f e s t a z i o n e p r e s e n t i p i ù d i 4 0 0 o r g a n i z z a z i o n i d e l l a s o c i e t à c i v i l e ; u n o d e g l i o r g a n i z z a t o r i è B i l a l E r d o g a n , i l f i g l i o p i ù g i o v a n e d e l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n . F o n t i d e l l a p o l i z i a e l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e A n a d o l o u a f f e r m a n o c h e c i r c a 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e h a n n o a d e r i t o a l l a m a r c i a , d u r a n t e l a q u a l e s i s o n o t e n u t i d i s c o r s i e s i è e s i b i t a l a c a n z o n e " F r e e P a l e s t i n e " d e l c a n t a n t e l i b a n e s e M a h e r Z a i n . " P r e g h i a m o a f f i n c h é i l 2 0 2 6 p o r t i d e l b e n e a t u t t a l a n o s t r a n a z i o n e e a i p a l e s t i n e s i o p p r e s s i " , h a a f f e r m a t o B i l a l E r d o g a n , c h e p r e s i e d e i l c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e I l i m Y a y m a , u n e n t e d i b e n e f i c e n z a p e r l ' i s t r u z i o n e c h e è s t a t o u n o d e g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a m a r c i a .