R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M i r a b i l a n d i a , i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a e A d r i a s p o r t , l e a d e r n e l p a n o r a m a d e i t o r n e i s p o r t i v i g i o v a n i l i , c e l e b r a n o q u e s t ' a n n o i 1 0 a n n i d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s o l i d a e v i n c e n t e , c a p a c e d i c o n i u g a r e s p o r t , d i v e r t i m e n t o e t u r i s m o i n R i v i e r a R o m a g n o l a . I n i z i a t a n e l 2 0 1 6 , l a p a r t n e r s h i p h a r a p p r e s e n t a t o u n c o n n u b i o p e r f e t t o t r a l ’ a d r e n a l i n a d e i c a m p i d a g i o c o e q u e l l a d e l l e a t t r a z i o n i d e l P a r c o , c o n u n a f o r m u l a c h e h a r i s c o s s o u n s u c c e s s o s e m p r e c r e s c e n t e : t u t t i g l i a t l e t i i s c r i t t i a i t o r n e i A d r i a s p o r t r i c e v o n o l ’ i n g r e s s o o m a g g i o a M i r a b i l a n d i a . N e l c o r s o d i q u e s t a l u n g a c o l l a b o r a z i o n e , l a s i n e r g i a t r a l e d u e r e a l t à h a g e n e r a t o n u m e r i i m p o r t a n t i , c o n m i g l i a i a d i g i o v a n i a t l e t i c h e o g n i a n n o , i n s i e m e a l l e l o r o f a m i g l i e , s c e l g o n o l a R i v i e r a R o m a g n o l a p e r p a r t e c i p a r e a i t o r n e i e v i v e r e l ’ e s p e r i e n z a u n i c a d e l P a r c o d i v e r t i m e n t i . “ Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e r a p p r e s e n t a p e r f e t t a m e n t e l o s p i r i t o d i M i r a b i l a n d i a : e s s e r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l t e m p o l i b e r o , c a p a c e d i a f f i a n c a r s i a i n i z i a t i v e d i q u a l i t à c h e p r o m u o v o n o i v a l o r i d e l l o s p o r t e d e l l a c o n d i v i s i o n e , d i c h i a r a F r a n c e s c o B e r t o z z i , D i r e t t o r e S a l e s & M a r k e t i n g d i M i r a b i l a n d i a . S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r c o s t r u i t o , i n q u e s t i d i e c i a n n i , u n p e r c o r s o c o n d i v i s o c o n u n a r e a l t à i m p o r t a n t e c o m e A d r i a s p o r t c h e h a p o r t a t o g r a n d i s o d d i s f a z i o n i a d e n t r a m b i ” . “ L o s p o r t è f o n t e e m o t o r e d i i n c l u s i o n e s o c i a l e . A l l e s o c i e t à s p o r t i v e c h e s c e l g o n o i n o s t r i t o r n e i o f f r i a m o u n a p r o p o s t a c o m p l e t a c h e p o s s a c o n i u g a r e s p o r t , v a c a n z e e d i v e r t i m e n t o , d i c e L e o L u c c h i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o A d r i a s p o r t . I n q u e s t o c o n t e s t o d i s i n e r g i e c o l t e r r i t o r i o r i c o p r e u n r u o l o m o l t o i m p o r t a n t e l a p a r t n e r s h i p c h e a b b i a m o c o n M i r a b i l a n d i a : u n p a r c o d i v e r t i m e n t i a l l ’ a v a n g u a r d i a , f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l l a n o s t r a R o m a g n a e c o s t a n t e m e t a d i t u r i s m o ; u n l u o g o m a g i c o c h e p e r m e t t e a l l e S o c i e t à , a i r a g a z z i e a l l e f a m i g l i e d i v i v e r e e m o z i o n i u n i c h e e a c c r e s c e r e l o s p i r i t o d i s q u a d r a a n c h e a l d i f u o r i d e l c a m p o s p o r t i v o ” . L a s t a g i o n e 2 0 2 6 s e g n e r à q u i n d i u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e , m a a n c h e u n n u o v o p u n t o d i p a r t e n z a , c o n l ’ o b i e t t i v o c o m u n e d i r e n d e r e o g n i t o r n e o u n ’ e s p e r i e n z a i n d i m e n t i c a b i l e , d o v e l o s p o r t i n c o n t r a i l d i v e r t i m e n t o .