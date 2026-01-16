M i l a n o , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o f e r m a t o i l 2 1 e n n e a c c u s a t o d e l l ' o m i c i d i o d i u n u o m o d i 7 0 a n n i t r o v a t o s e n z a v i t a l a s c o r s a n o t t e a l l ' i n t e r n o d i u n a p p a r t a m e n t o i n v i a P e o n i e a R o z z a n o , a l l e p o r t e d i M i l a n o . I l c o r p o p r e s e n t a v a u n p r o f o n d o t a g l i o a l l a g o l a e , s e c o n d o u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e , i l d e c e s s o s a r e b b e a v v e n u t o v e r o s i m i l m e n t e a l t e r m i n e d i u n a l i t e p e r m o t i v i l e g a t i a l l a d r o g a . I c a r a b i n i e r i d i R o z z a n o e B u c c i n a s c o s o n o r i u s c i t i a m e t t e r e i n s i c u r e z z a i l g i o v a n e d i o r i g i n e m a r o c c h i n a , i l q u a l e s t a v a t e n t a n d o d i l a n c i a r s i d a l b a l c o n e d e l l ’ a b i t a z i o n e , e p e r l u i è s c a t t a t o i l f e r m o d a p a r t e d e l p m d i M i l a n o P a o l a B i o n d o l i l l o .