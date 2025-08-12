M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i M i l a n o h a r i n v i a t o a l 1 4 a g o s t o - q u a n d o e r a g i à p r e v i s t a l ' u d i e n z a p e r l ' i m p r e n d i t o r e F e d e r i c o P e l l a - l ' u d i e n z a p e r d i s c u t e r e s u l l e e s i g e n z e c a u t e l a r i d e l l ' e x a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a G i a n c a r l o T a n c r e d i e d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o , G i u s e p p e M a r i n o n i , e n t r a m b i a i d o m i c i l i a r i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . " S o n o s t a t i d e p o s i t a t i s t a m a t t i n a d a p a r t e d e l l a P r o c u r a d e i d o c u m e n t i u l t e r i o r i e q u i n d i a b b i a m o c h i e s t o u n t e r m i n e p e r p o t e r e s a m i n a r l i " , h a s p i e g a t o i l l e g a l e G i o v a n n i B r a m b i l l a P i s o n i c h e a s s i s t e T a n c r e d i . L a s t e s s a r i c h i e s t a è s t a t a a v a n z a t a d a l l ' a v v o c a t o E u g e n i o B o n o , d i f e n s o r e d i M a r i n o n i c h e a d i f f e r e n z a d i T a n c r e d i n o n e r a p r e s e n t e a l l ' u d i e n z a . T r a i d o c u m e n t i d e p o s i t a t i d a i p m r i s u l t e r e b b e r o a n c h e c h a t c h e c o i n v o l g o n o i l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a . " H o a p p r e s o p r i m a d a l l a s t a m p a c h e a v r e b b e r o d e p o s i t a t o o g g i i d o c u m e n t i , p r o v v e d e r ò n e l l o s t e s s o m o d o a v v e r t e n d o p r i m a l a s t a m p a e p o i d e p o s i t a n d o " r e p l i c a l ' a v v o c a t o B r a m b i l l a P i s o n i a c h i g l i c h i e d e s e a n c h e l u i p r e s e n t e r à u n a m e m o r i a .