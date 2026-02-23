M i l a n o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C a r m e l o C i n t u r r i n o , l ' a g e n t e f e r m a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d e l p u s h e r A b d e r r a h i m M a n s o u r i , u c c i s o d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o i l 2 6 g e n n a i o n e l l a z o n a d i R o g o r e d o , è s t a t o b l o c c a t o s t a m a n e - i n t o r n o a l l e 8 . 3 0 - n e l p a r c h e g g i o d e l c o m m i s s a r i o M e c e n a t e d o v e , f i n o a o g g i , p r e s t a v a s e r v i z i o . L ' u o m o , p r i v o d e l l a s u a B e r e t t a p e r c h é d a l m o m e n t o d e l l ' i n d a g i n e è s t a t o a l l o n t a n a t o d a l l e a t t i v i t à o p e r a t i v e , n o n h a o p p o s t o r e s i s t e n z a . E ' u n o d e i p a r t i c o l a r e r a c c o n t a t i d a l c a p o d e l l a S q u a d r a M o b i l e , A l f o n s o I a d e v a i a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a i n Q u e s t u r a .