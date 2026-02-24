R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I o s o n o r i m a s t a c o l p i t a d a c o m e M e l o n i e S a l v i n i s i s i a n o s u b i t o b u t t a t i a s t r u m e n t a l i z z a r e l a v i c e n d a d i R o g o r e d o a t t a c c a n d o i g i u d i c i d i c e n d o c h e e r a u n e r r o r e f a r p a r t i r e l e i n d a g i n i . P e r f o r t u n a c h e q u e l l e i n d a g i n i s i a n o p a r t i t e . . . E m i a s p e t t o c h e M e l o n i e S a l v i n i s i s c u s i n o . Q u e s t a v i c e n d a d i m o s t r a t u t t a l ' i n a d e g u a t e z z a d i u n g o v e r n o c h e c e r c a d i m e t t e r e l e i s t i t u z i o n i u n a c o n t r o l ' a l t r a e q u a n t o s i a i n v e c e i m p o r t a n t e c h e f o r z e d e l l ' o r d i n e e m a g i s t r a t u r a i n d i p e n d e n t e f a c c i a n o c h i a r e z z a . T e n i a m o c i s t r e t t i q u e s t i p r i n c i p i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a d u n ' i n i z i a t i v a p e r i l N o a l r e f e r e n d u m a L a t i n a .