M i l a n o , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o c o n s t u p o r e d e l l a n o t i z i a d e l s e q u e s t r o p r e v e n t i v o d e l c a n t i e r e d i v i a A n f i t e a t r o , e s s e n d o c h e s u g l i i d e n t i c i p u n t i o g g i c o n t e s t a t i d a l l a P r o c u r a s i s o n o e s p r e s s i n e l 2 0 2 1 e 2 0 2 2 i l T a r e i l C o n s i g l i o d i S t a t o , s a n c e n d o l a c o m p l e t a r e g o l a r i t à d e l l ’ i n t e r o p e r c o r s o a m m i n i s t r a t i v o e d i c h i a r a n d o c o m e d e l t u t t o i n f o n d a t a l ’ i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e n o r m e u r b a n i s t i c h e f a t t a p r o p r i a d a i p u b b l i c i m i n i s t e r i " . E ' l a n o t a d i R S S v i l u p p o s r l a l l ' i n d o m a n i d e l s e q u e s t r o p r e v e n t i v o c h i e s t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o e d i s p o s t o d a l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i M a t t i a F i o r e n t i n i p e r i l c a n t i e r e d i v i a A n f i t e a t r o , l a t o r r e U n i c o - B r e r a . I l p r o g e t t o d e i d u e e d i f i c i r e s i d e n z i a l i - r i s p e t t i v a m e n t e d i 4 e 1 1 p i a n i - s a r e b b e s t a t o r e a l i z z a t o , s e c o n d o l ' i p o t e s i a c c u s a t o r i a , i n v i o l a z i o n e d e l l a n o r m a t i v a u r b a n i s t i c a , c o n c o n s e g u e n t e q u a n t i f i c a z i o n e s o t t o s t i m a t a d e g l i o n e r i d i u r b a n i z z a z i o n e e u n i l l e c i t o a u m e n t o d e l l e s u p e r f i c i e c u b a t u r e r e a l i z z a b i l i . L ' i n c h i e s t a v e d e 2 7 i n d a g a t i p e r a b u s i e d i l i z i , l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a e f a l s o t r a p r o g e t t i s t i e d e x f u n z i o n a r i c o m u n a l i .