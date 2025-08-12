M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o f a r à r i c o r s o c o n t r o i l T r i b u n a l e d i M i l a n o c h e h a a n n u l l a t o l ' o r d i n a n z a c h e a n n u l l a l ' a r r e s t o d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i ( c h e h a l a s c i a t o i l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e ) d e l l ' e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o , A l e s s a n d r o S c a n d u r r a c h e n o n è p i ù a i d o m i c i l i a r i . I l d i s p o s i t i v o d e i g i u d i c i n o n d i s p o n e n e s s u n a l t r a m i s u r a p e r d u e d e g l i i n d a g a t i d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . L a m o t i v a z i o n e d e l l a d e c i s i o n e s a r à d e p o s i t a t a e n t r o 4 5 g i o r n i .