M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n d a n n e p e r c i r c a 5 7 0 a n n i d i c a r c e r e e l a c o n f i s c a d i b e n i p e r o l t r e 4 7 9 m i l a e u r o . E ' l a r i c h i e s t a c h e l a P r o c u r a d i M i l a n o h a a v a n z a t o n e l p r o c e s s o H y d r a n e i c o n f r o n t i d i 7 5 i m p u t a t i ( t r e l e r i c h i e s t e d i a s s o l u z i o n e ) , c h e h a n n o f a t t o r i c o r s o a l p r o c e s s o a b b r e v i a t o d a v a n t i a l g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e E m a n u e l e M a n c i n i . I p m A l e s s a n d r a C e r r e t i e R o s a r i o F e r r a c a n e s o s t e n g o n o l ' e s i s t e n z a i n L o m b a r d i a d i u n p r e s u n t o p a t t o t r a l e t r e p r i n c i p a l i o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i d e l P a e s e ( m a f i a , ' n d r a n g h e t a e c a m o r r a ) . L a r i c h i e s t a d i c o n d a n n e m a g g i o r i s o n o s t a t e f o r m u l a t e p e r G i u s e p p e F i d a n z a t i r i t e n u t o v i c i n o a C o s a N o s t r a d i P a l e r m o , F i l i p p o C r e a e M a s s i m o R o s i , q u e s t ' u l t i m o c o n s i d e r a t o i l r e g g e n t e d e l l o c a l e d i ' n d r a n g h e t a d i L e g n a n o - L o n a t e P o z z o l o . P e r c i a s c u n o l a r i c h i e s t a è d i 2 0 a n n i d i r e c l u s i o n e . C h i e s t i 1 8 a n n i p e r B e r n a r d o P a c e , 1 6 a n n i p e r M i c h e l e P a c e e 1 4 a n n i d i c a r c e r e p e r D o m e n i c o P a c e , i q u a l i a v r e b b e r o f a t t o p a r t e d e l m a n d a m e n t o d e l l a p r o v i n c i a d i T r a p a n i . I l p r e s u n t o " s i s t e m a m a f i o s o l o m b a r d o " , c o s t i t u i t o d a p e r s o n e v i c i n e a C o s a n o s t r a , ' n d r a n g h e t a e C a m o r r a s a r e b b e s t a t o a t t i v o t r a M i l a n o e V a r e s e . L a D d a d i M i l a n o a v r e b b e d o c u m e n t a t o u n a s e r i e r e a t i t r a c u i r a p i n e , t r u f f e , r i c i c l a g g i o , i n t e s t a z i o n i f i t t i z i e , f a l s e f a t t u r a z i o n i p e r o p e r a z i o n i i n e s i s t e n t i , c e s s i o n i d i f a l s i c r e d i t i d ’ i m p o s t a e d e s t o r s i o n i e t r a f f i c o d i d r o g a . N e l l ' o t t o b r e 2 0 2 3 i l g i p T o m m a s o P e r n a a v e v a r e s p i n t o 1 4 0 r i c h i e s t e d i a r r e s t i p e r i 1 5 3 i n d a g a t i e a v e v a d i s p o s t o i l c a r c e r e s o l o p e r 1 1 p e r s o n e a c c u s a t e d i d i v e r s i r e a t i e l i m i n a n d o l ' a c c u s a d i a s s o c i a z i o n e m a f i o s a . U n a n n o d o p o i l R i e s a m e a v e v a d a t o i n v e c e r a g i o n e a l l a P r o c u r a e r i c o n o s c i u t o p e r a l c u n i l ' a s s o c i a z i o n e m a f i o s a . L a c o n f e r m a d e l l a C a s s a z i o n e s u l l e m i s u r e c a u t e l a r i a v e v a q u i n d i p o r t a t o n e i m e s i s u c c e s s i v i a d i v e r s i a r r e s t i .