M i l a n o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' a s s i s t e n t e c a p o d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e C a r m e l o C i n t u r r i n o h a " c o s c i e n t e m e n t e e v o l o n t a r i a m e n t e " d i r e t t o l a s u a p i s t o l a c o n t r o A b d e r r a h i m M a n s o u r i " i n a s s e n z a d i q u a l s i v o g l i a c a u s a d i g i u s t i f i c a z i o n e " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l a r i c h i e s t a d i f e r m o p e r i l p o l i z i o t t o c h e , d e t e n u t o a S a n V i t t o r e , d e v e r i s p o n d e r e d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o . S u l m o v e n t e , s u c o n t a t t i e d i s s i d i t r a a g e n t e e v i t t i m a c h e s i s t a n n o c o n c e n t r a n d o l e i n d a g i n i d e l p m d i M i l a n o G i o v a n n i T a r z i a , s u l l ' i p o t e s i c h e i l 2 8 e n n e f o s s e p r o n t o a d e n u n c i a r e i l p o l i z i o t t o d a c u i - a d i r e d e l l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a - s i s e n t i v a p e r s e g u i t a t o s i c o n c e n t r a n o i n u o v i a c c e r t a m e n t i c h e d o v r a n n o v e r i f i c a r e s e e s i s t e u n s i s t e m a i l l e c i t o m e s s o i n p i e d i d a l f e r m a t o . " I l f a t t o c h e s i a s t a t o e s p l o s o u n s o l o c o l p o - s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o f i r m a t o d a l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a e d a T a r z i a - è i n d i c a t i v o d e l l ' a s s e n z a d i u n o s t a t o e m o t i v o d i p a u r a " , c o l p o c h e h a f e r i t o m o r t a l m e n t e i l g i o v a n e p u s h e r d i o r i g i n e m a r o c c h i n a . U n ' o g i v a e s p l o s a " s e n z a i n t i m a r e a l c u n ' a l t p o l i z i a ' , i n a s s e n z a d i u n a c o n c r e t a m i n a c c i a , e n e l m o m e n t o i n c u i i l M a n s o u r i s t a v a c e r c a n d o u n a v i a d i f u g a " . N o n s o l o . C i n t u r r i n o , " a n c o r c h é c o n s a p e v o l e d e l f a t t o c h e M a n s o u r i f o s s e a n c o r a v i v o h a t a r d a t o , i n m o d o s i g n i f i c a t i v o ( 2 2 m i n u t i , n d r ) d i a l l e r t a r e i s o c c o r s i , e s s e n d o i n t e n t o a d a l t e r a r e l a s c e n a d e l d e l i t t o " . U n c o m p o r t a m e n t o c h e i n d u c e c h i i n d a g a a r i t e n e r e c h e l ' a g e n t e a b b i a s p a r a t o " c o n c o s c i e n z a e v o l o n t à , b e n r a p p r e s e n t a n d o s i l e c o n s e g u e n z e d e l l a p r o p r i a c o n d o t t a " .