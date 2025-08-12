M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - - L ' i m p r e n d i t o r e f o n d a t o r e d i C o i m a s g r , M a n f r e d i C a t e l l a " d e t t a l a l i n e a c h e i l C o m u n e d i M i l a n o d e v e s e g u i r e n e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o c o n i m i n i s t r i , c o m e s e i l C o m u n e n o n p o t e s s e a v e r e u n a l i n e a p r o p r i a d i v e r s a d a q u e l l a d i C o i m a " . E ' u n a d e l l e o s s e r v a z i o n i c h e l a P r o c u r a d i M i l a n o m e t t e n e r o s u b i a n c o i n u n a m e m o r i a c o n s e g n a t a a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e i n o c c a s i o n e d e l l ' u d i e n z a p e r l ' e x a s s e s s o r e a l l ' U r b a n i s t i c a G a n c a r l o T a n c r e d i e d e l l ' e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o G i u s e p p e M a r i n o n i , u d i e n z a r i n v i a t a a l 1 4 a g o s t o . N e l r i p o r t a r e u n m e s s a g g i o d e l p r i m o o t t o b r e 2 0 2 3 , s i r i p o r t a u n d i a l o g o i n v i s t a d e l l ' i n c o n t r o c o n g i u n t o " c o n i m i n i s t r i S a l v i n i e d A b o d i " . L ' a r g o m e n t o è i l p r o g e t t o F o r e s t a s o s p e s a , i n z o n a S c a l o R o m a n o , e i l d i a l o g o v e r t e s u i c o s t i d i c o s t r u z i o n e e g e s t i o n e d e l l a s t e s s a ( p a r r e b b e , 1 0 5 m i l i o n i d i e u r o ) c h e C o i m a - c o m e s c r i v e M a n f r e d i C a t e l l a - n o n s a r e b b e i n g r a d o d i s o s t e n e r e d a s o l a . C a t e l l a - a d i r e l a p r o c u r a - c h i e d e a i u t o a l l ' e x a s s e s s o r e a l l ' U r b a n i s t i c a G i a n c a r l o T a n c r e d i e C h r i s t i a n M a l a n g o n e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l C o m u n e ( n o n r i s u l t a t r a g l i i n d a g a t i ) " p e r o t t e n e r e c o n t r i b u t o d a 7 m i l i o n i d i F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a e c o n t r i b u t o d a 1 0 m i l i o n i d i A i r e e I f o m " . I l t o n o d i C a t e l l a " s e m b r a e s s e r e ' d i r i g i s t a ' e d e g l i s e m b r a d e t t a r e r e g o l e " . I n p a r t i c o l a r e , i n u n o s c a m b i o c o n T a n c r e d i l ' i m p r e n d i t o r e C a t e l l a s c r i v e : " I l g o v e r n o h a u n i m p e g n o c h e n o n p u ò n o n a s s u m e r e . F o r e s t a s o s p e s a n o n a b b i a m o a l c u n a c o n f e r m a c h e s i a f i n a n z i a t o e s e l o f o s s e r i c h i e d e r à u l t e r i o r i c o s t i g e s t i o n a l i . N o n r i s o l v e i l p r o b l e m a s e n o n c i s o n o g l i a l t r i i m p e g n i c o n c r e t i n o n p i ù r i n v i a b i l i . D o m a n i c o n i m i n i s t r i d o b b i a m o e s s e r e c h i a r i e d i r e t t i " . T a n c r e d i , a l l o r a , s c r i v e : " C o m u n e s u I f o m e M i c o c ' è " .