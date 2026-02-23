R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P d , M 5 S e A v s c h i e d o n o a l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , d i v e n i r e i n a u l a a r i f e r i r e s u l l a v i c e n d a d i R o g o r e d o . E a " s c u s a r s i " p e r " s t r u m e n t a l i z z a z i o n e " f a t t a d a p a r t e d e l g o v e r n o e d e l l a m a g g i o r a n z a a " f i n i p o l i t i c i " , s o s t e n g o n o l e o p p o s i z i o n i , i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m . D i c e i n a u l a a l l a C a m e r a , A n g e l o B o n e l l i : " C i v o r r e b b e r o l e s c u s e d a p a r t e d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i , t r o p p o o c c u p a t a s e p a r t e c i p a r e o n o a S a n r e m o , d e l m i n i s t r o S a l v i n i , d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , d e l c a p o g r u p p o B i g n a m i . I n q u e s t e s e t t i m a n e c ' è s t a t a u n a c o n t i n u a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a , l ' u t i l i z z o d e i f a t t i c r o n a c a a f i n i p o l i t i c i p e r i l r e f e r e n d u m . N o i a b b i a m o c a p i t o , g l i i t a l i a n i h a n n o c a p i t o : v o i p i e g a t e a i v o s t r i i n t e r e s s i q u a l u n q u e f a t t o d i c r o n a c a . V e n g a P i a n t e d o s i a s p i e g a r e p e r c h è c ' è s t a t a q u e s t a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e e c o m e i n t e n d a d i f e n d e r e l ' o n o r a b i l i t à d e l l e f o r z e d i p o l i z i a " . S i u n i s c e R i c c a r d o R i c c i a r d i , c a p o g r u p p o d e i 5 S t e l l e : " C h i e d e t e s c u s a " . Q u i n d i M a t t e o M a u r i d e l P d : " V e n g a P i a n t e d o s i a r i f e r i r e p e r c h è i f a t t i , c o m e r i c o s t r u i t i d a l l a Q u e s t u r a d i M i k a n o , d e n o t a n o t u t t a l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e . M e l o n i e S a l v i n i , e n o n s o l o l o r o , h a n n o p r o v a t o v e r g o g n o s a m e n t e a s t r u m e n t a l i z z a r e q u e s t a v i c e n d a d r a m m a t i c a p o r p o r t a r e a c a s a u n p o ' d i c o n s e n s o e g i r a r l a a t t o r n o a l r e f e r e n d u m , a u t o r a p p r e s e n t a n d o s i c o m e a m i c i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e q u a n d o o g g i c o m e o g g i è e v i d e n t e c h e p e r e s s e r e v i c i n i a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e v a n n o i n n a n z i t u t t o d i f e s e l e i s t i t u z i o n i " .