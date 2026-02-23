Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Gli attacchi al decreto sicurezza da parte dellopposizione sono pretestuosi e strumentali, perché proprio il lavoro svolto dalla Questura e dalla Procura, che senza fare sconti a nessuno stanno facendo chiarezza su quanto accaduto a Rogoredo, dimostra, come ha detto il ministro Piantedosi, che non ci sono 'scudi immunitari' per nessuno. Anzi, se a commettere un crimine è una persona che indossa la divisa va condannata e punita severamente. Non saranno certo poche mele marce a infangare la Polizia e le nostre Forze dellOrdine, cui va il nostro apprezzamento e la nostra stima per leccellente lavoro che ogni giorno svolgono al servizio dei cittadini. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.