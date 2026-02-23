R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i a t t a c c h i a l d e c r e t o s i c u r e z z a d a p a r t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e s o n o p r e t e s t u o s i e s t r u m e n t a l i , p e r c h é p r o p r i o i l l a v o r o s v o l t o d a l l a Q u e s t u r a e d a l l a P r o c u r a , c h e s e n z a f a r e s c o n t i a n e s s u n o s t a n n o f a c e n d o c h i a r e z z a s u q u a n t o a c c a d u t o a R o g o r e d o , d i m o s t r a , c o m e h a d e t t o i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , c h e n o n c i s o n o ' s c u d i i m m u n i t a r i ' p e r n e s s u n o . A n z i , s e a c o m m e t t e r e u n c r i m i n e è u n a p e r s o n a c h e i n d o s s a l a d i v i s a v a c o n d a n n a t a e p u n i t a s e v e r a m e n t e . N o n s a r a n n o c e r t o p o c h e m e l e m a r c e a i n f a n g a r e l a P o l i z i a e l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , c u i v a i l n o s t r o a p p r e z z a m e n t o e l a n o s t r a s t i m a p e r l ’ e c c e l l e n t e l a v o r o c h e o g n i g i o r n o s v o l g o n o a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .