M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E ' i n c o r s o l ' u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e p e r l ' e x a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a d e l C o m u n e d i M i l a n o G i a n c a r l o T a n c r e d i , t r a i s e i a r r e s t a t i ( d o m i c i l i a r i ) n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a , c h e h a s e g n a t o u n t e r r e m o t o g i u d i z i a r i o e p o l i t i c o . A s s i s t i t o d a l l ' a v v o c a t o G i o v a n n i B r a m b i l l a P i s o n i , T a n c r e d i è p r o n t o a d i m o s t r a r e l ' a s s e n z a d e l l e m i s u r e c a u t e l a r i . D o p o d i l u i c o m p a r i r à d a v a n t i a i g i u d i c i , i n v e c e , G i u s e p p e M a r i n o n i ( d i f e s o d a E u g e n i o B o n o ) , e x p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o . L a P r o c u r a d i M i l a n o è i n t e n z i o n a t a , n e l l ' u d i e n z a d i o g g i , a d e p o s i t a r e a l c u n e c h a t i n c u i c o m p a r i r e b b e a n c h e i l n o m e d e l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a . O g g i , o e n t r o i l 1 4 a g o s t o , s o n o a t t e s e l e d e c i s i o n e p e r l e p r i m e u d i e n z e d e l R i e s a m e d i A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a e s a g g i o d e l C o m u n e e l ' i m p r e n d i t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i ( l ' u n i c o i n c a r c e r e ) . S e m p r e i l 1 4 a g o s t o è a t t e s a l ' u d i e n z a d a v a n t i a l R i e s a m e p e r l ' e x m a n a g e r F e d e r i c o P e l l a , m e n t r e l ' u l t i m o a c o m p a r i r e d a v a n t i a i g i u d i c i ( 2 0 a g o s t o ) s a r à l ' i m p r e n d i t o r e M a n f r e d i C a t e l l a .