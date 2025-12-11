M i l a n o , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n c a n t i e r e c h e p r o c e d e i n p a l e s e v i o l a z i o n e d e l l e n o r m e s u l l ' u r b a n i s t i c a . E ' q u e s t a l a m o t i v a z i o n e c h e h a p o r t a t o i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o M a t t i a F i o r e n t i n i a d a c c o g l i e r e l a r i c h i e s t a d i s e q u e s t r o p r e v e n t i v o d e l l a t o r r e U n i c o - B r e r a n e l l ' a r e a d i v i a A n f i t e a t r o 7 . I 2 7 i n d a g a t i p e r a b u s i e d i l i z i , l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a e f a l s o t r a p r o g e t t i s t i e d e x f u n z i o n a r i c o m u n a l i " h a n n o c o n c o r s o , n e l l e r i s p e t t i v e q u a l i t à , a f o r m a r e t i t o l i e d i l i z i d i c o p e r t u r a , p a l e s e m e n t e i l l e g i t t i m i " s i l e g g e n e l d e c r e t o d i 8 0 p a g i n e . S i t r a t t a d i s o g g e t t i s i a p r i v a t i ( C a r l o e S t e f a n o R u s c o n i , l e g a l i r a p p r e s e n t a n t i d i R . S . S v i l u p p o s r l ) c h e p u b b l i c i u f f i c i a l i - t r a l o r o G i o v a n n i O g g i o n i , M a r c o E m i l i o M a r i o C e r r i , M a r c o S t a n i s l a o P r u s i k i e A l e s s a n d r o S c a n d u r r a - ( t e c n i c i c o m u n a l i , p r o g e t t i s t i , d i r e t t o r e d e l l o s p o r t e l l o u n i c o e d i l i z i a , c o m p o n e n t i d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o ) , " n o n s p r o v v e d u t i " , m a p r o f e s s i o n i s t i e i m p r e n d i t o r i " c h e g o v e r n a v a n o p e r f e t t a m e n t e l a m a t e r i a e c o n o s c e v a n o g l i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i , m a i n t e n d e v a n o a g g i r a r e l e c o g e n t i p r e s c r i z i o n i m o r f o l o g i c h e e d e v i t a r e l e i n s i d i e e l e t e m p i s t i c h e l e g a t e a l l ' a p p r o v a z i o n e d i u n p i a n o a t t u a t i v o ( c h e a v r e b b e i n e v i t a b i l m e n t e b o c c i a t o i l p r o g e t t o , i n q u a n t o n o n r i s p e t t o s o d e i l i m i t i v i g e n t i s u l l a s p e c i f i c a a r e a e p r i v o d i u n a d e g u a m e n t o d e g l i s t a n d a r d a l l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l c a r i c o u r b a n i s t i c o ) " . A l t r o v a n t a g g i o , p e r i l p r i v a t o , " è c o n s i s t i t o n e l p a g a m e n t o d i o n e r i d i u r b a n i z z a z i o n e a s s a i p i ù b a s s i d i q u e l l i c h e , l a d d o v e l ' i n t e r v e n t o f o s s e s t a t o c o r r e t t a m e n t e q u a l i f i c a t o c o m e n u o v a c o s t r u z i o n e ( i n v e c e c h e c o m e r i s t r u t t u r a z i o n e ) , s a r e b b e r o s t a t i d o v u t i " s o s t i e n e i l g i u d i c e , i l q u a l e n o n i n v o c a l a ' b u o n a f e d e ' m a c i t a n d o l a S u p r e m a C o r t e c h i a r i s c e c o m e s u i s o g g e t t i i n t e r e s s a t i a l l ' o t t e n i m e n t o d e l t i t o l o e d i l i z i o , c o s ì c o m e s u i p r o f e s s i o n i s t i e i f u n z i o n a r i c h e p a r t e c i p a n o a l p r o c e d i m e n t o d i r i l a s c i o , " g r a v i l ' o n e r e d i a g i r e i n f o r m a t i e p r e p a r a t i " a m a g g i o r r a g i o n e q u a n d o , " c o m e i n q u e s t o c a s o , i l t i t o l o e d i l i z i o s i a m a n i f e s t a m e n t e e m a c r o s c o p i c a m e n t e i l l e g i t t i m o , i n q u a n t o f o r m a t o s i i n p a t e n t e v i o l a z i o n e d i l e g g e e a t t r a v e r s o u n o s t r a v o l g i m e n t o d e l l a n o z i o n e d i r i s t r u t t u r a z i o n e e d i l i z i a " . I l s e q u e s t r o p r e v e n t i v o , n e l c a s o d i u n c a n t i e r e i n f a s e d i a v a n z a m e n t o , r e s t a l ' u n i c a m i s u r a p o s s i b i l e p e r i l g i p F i o r e n t i n i v i s t o c h e n o n è p r e v e d i b i l e a l c u n i n t e r v e n t o i n a u t o t u t e l a d a p a r t e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e , " i c u i r a p p r e s e n t a n t i s o n o p r o p r i o i p r i n c i p a l i c o n c o r r e n t i n e i r e a t i , c h e h a n n o e m e s s o / c o n t r i b u i t o a e m e t t e r e i l t i t o l o e d i l i z i o i n v a l i d o , o c c u l t a n d o a r t i f i c i o s a m e n t e l a s i t u a z i o n e f a t t u a l e e f o r n e n d o u n a f a l s a r a p p r e s e n t a z i o n e d e l q u a d r o n o r m a t i v o d i r i f e r i m e n t o " .