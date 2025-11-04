M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P e r i c o l o d i f u g a e i l r i s c h i o c h e p o s s a f a r e n u o v e v i t t i m e . S o n o q u e s t e l e e s i g e n z e c h e i c a r a b i n i e r i d i M i l a n o s e g n a l a n o n e l p r o v v e d i m e n t o d i f e r m o n e i c o n f r o n t i d i V i n c e n z o L a n n i , 5 9 a n n i , c h e d e v e r i s p o n d e r e d e l t e n t a t o o m i c i d i o d e l l a m a n a g e r d i 4 3 a n n i a c c o l t e l l a t a i e r i m a t t i n a , l u n e d ì 3 n o v e m b r e , i n p i a z z a G a e A u l e n t i a M i l a n o , o l t r e c h e d e l p o r t o d e l c o l t e l l o c o n u n a l a m a d i c i r c a 3 0 c e n t i m e t r i . " L a p e r i c o l o s i t à s o c i a l e è a m p i a m e n t e c o m p r o v a t a d a i g r a v i f a t t i c o n t e s t a t i " s i l e g g e n e l l ' a t t o e " n o n v i s o n o d u b b i d e l f a t t o c h e s i a l ’ a u t o r e d e l r e a t o " v i s t o c h e è s t a t o r i c o n o s c i u t o - t r a m i t e l e i m m a g i n i d i f f u s e p e r a i u t a r e n e l l a r i c e r c a - d a l l a s o r e l l a g e m e l l a e d a l r e s p o n s a b i l e d e l l a c o m u n i t à E x o d u s d o v e è s t a t o a l u n g o o s p i t e d o p o a v e r s c o n t a t o l a p e n a i n f l i t t a n e l 2 0 1 6 p e r i l t e n t a t o o m i c i d i o d i d u e p e n s i o n a t i a c c o l t e l l a t i n e l l a b e r g a m a s c a . O l t r e a l l e s u e a m m i s s i o n i , c i s o n o a n c h e g l i a b i t i b e n v i s i b i l i d a l v i d e o e s e q u e s t r a t i n e l l a s t a n z a d ' a l b e r g o i n v i a V i t r u v i o , i n z o n a s t a z i o n e C e n t r a l e , d o v e è s t a t o f e r m a t o . P e r c h i i n d a g a " s u s s i s t e i l p e r i c o l o d i f u g a " d e t t a t o d a l f a t t o c h e L a n n i n o n r i s u l t a a v e r e u n a d i m o r a s t a b i l e : i l 5 9 e n n e r e c i d i v o r i s u l t a r i s i e d e r e i n v i a B e l g i o i o s o C r i s t i n a 1 2 0 , " i n d i r i z z o d e l l a c a s a d i r e c l u s i o n e d i B o l l a t e " .