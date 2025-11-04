M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l l e 8 . 3 7 a l l e 9 . 0 8 c i r c a d i l u n e d ì 3 n o v e m b r e V i n c e n z o L a n n i , 5 9 a n n i , a c c u s a t o d e l t e n t a t o o m i c i d i o d e l l a m a n a g e r d i 4 3 a n n i , a c c o l t e l l a t a i e r i a M i l a n o , è s t a t o i m m o r t a l a t o p e r c i r c a t r e n t a m i n u t i d a l l e t e l e c a m e r e p r e s e n t i i n z o n a G a e A u l e n t i . N e l p r o v v e d i m e n t o d i f e r m o d e i c a r a b i n i e r i s o n o p r e s e n t i u n a s e r i e d i i m m a g i n i a c o l o r i c h e m o s t r a n o l ' e x i n f o r m a t i c o , g i à c o n u n a c o n d a n n a a l l e s p a l l e p e r d u e e p i s o d i s i m i l i c o m p i u t i n e l 2 0 1 5 , p a s s e g g i a r e l u n g o l a p a s s e r e l l a c h e s o v r a s t a v i a M e l c h i o r r e G i o i a . U n v i a v a i i n c u i a p p a r e c a l m o m e n t r e v i e n e s u p e r a t o o i n c r o c i a a l t r e p e r s o n e i n u n a s t r a d a p e d o n a l e c h e r i s u l t a a b b a s t a n z a b a t t u t a . P r o p r i o l a p r e s e n z a d i a l t r e p e r s o n e p o t r e b b e a v e r f a t t o d e s i s t e r e l ' u o m o d a l l ' a n t i c i p a r e l a s u a a z i o n e . N e l t e n t a t i v o d i r a g g i u n g e r e u n a z o n a p i ù a p p a r t a t a i n c r o c i a u n a d o n n a : s o n o l e 8 . 5 4 e p o c h i s e c o n d i e n e l v i d e o c o m p a r e u n a s i g n o r a c o n u n g i u b b o t t o r o s s o e u n a b u s t a d i u n s u p e r m e r c a t o . I d u e s i t r o v a n o f a c c i a a f a c c i a e q u e s t o p o t r e b b e a v e r l a m e s s a a l r i p a r o . N e l v i c o l o t r a d u e l o c a l i d i p r a n z i v e l o c i , " d o p o e s s e r s i s o f f e r m a t o p e r c i r c a 3 0 s e c o n d i " , L a n n i v e d e a r r i v a r e a p i e d i l a s u a v i t t i m a e l a r a g g i u n g e a l l e s p a l l e " b r a n d e n d o u n c o l t e l l o d i g r o s s e d i m e n s i o n i ( c i r c a 4 0 c e n t i m e t r i ) , l a c o l p i v a a l c o s t a t o p o s t e r i o r e s i n i s t r o , p e r p o i a l l o n t a n a r s i i m m e d i a t a m e n t e l a s c i a n d o i l c o l t e l l o c o n f i c c a t o n e l c o s t a t o d e l l a d o n n a " . A r m a c h e n o n a v r e b b e a c q u i s t a t o q u e l g i o r n o e c h e h a t e n u t o n a s c o s t o n e l s a c c h e t t o v e r d e d e l l a s p e s a c h e a v e v a c o n s é p r i m a d i u s a r l o c o n t r o l a s c o n o s c i u t a .