M i l a n o , 2 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n n i d i p r o g e t t a z i o n e , d e c i n e d i r e p a r t i c r e a t i v i c o i n v o l t i e u n a s f i d a s e n z a p r e c e d e n t i : p o r t a r e l e c e r i m o n i e o l i m p i c h e e p a r a l i m p i c h e d i M i l a n o - C o r t i n a a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A r e n a d i V e r o n a , p a r t e i n t e g r a n t e d e l s i t o U n e s c o . A s p i e g a r e a l l ’ A d n K r o n o s c o m e è n a t o q u e s t o a m b i z i o s o d i s e g n o è A d r i a n o M a r t e l l a , c r e a t i v e d i r e c t o r d e l l a c e r i m o n i a e h e a d o f c r e a t i v e d i F i l m m a s t e r , t r a i p r o t a g o n i s t i a s s o l u t i d e l l a p r o d u z i o n e a r t i s t i c a d e g l i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i , p e r i l q u a l e M i l a n o C o r t i n a r a p p r e s e n t a a n c h e u n p u n t o d i a r r i v o p e r s o n a l e : “ P e r m e F i l m m a s t e r r a p p r e s e n t a q u e s t a t e n s i o n e o l i m p i c a - s p i e g a - . H o i n i z i a t o c o m e s t a g i s t a v e n t ’ a n n i f a , d o p o u n a l e z i o n e d i A l f r e d o A c c a t i n o , m i o m e n t o r e . A v e v a n e g l i o c c h i T o r i n o 2 0 0 6 e m i h a i n s t i l l a t o q u e s t o s o g n o . V e n t ’ a n n i d o p o t o r n i a m o a f a r e l e O l i m p i a d i i n s i e m e . È u n p o ’ l a c h i u s u r a d e l c e r c h i o ” . ( V i d e o ) U n l e g a m e c h e u n i s c e c a r r i e r a i n d i v i d u a l e e g r a n d i e v e n t i s p o r t i v i i n t e r n a z i o n a l i . S e c o n d o M a r t e l l a , l e c e r i m o n i e r e s t a n o u n o d e i p o c h i m o m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e d a v v e r o u n i v e r s a l e : “ S o n o l ’ u n i c a m a n i f e s t a z i o n e g l o b a l e i n c u i s i m a n d a n o m e s s a g g i r i v o l t i a l l ’ u m a n i t à , n e u t r i r i s p e t t o a l l a p o l i t i c a , a l l a r e l i g i o n e , a l l a c u l t u r a - r i m a r c a - . C ’ è u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à ” . E a s s i c u r a : “ N o n s a r a n n o c e r i m o n i e c o s t r u i t e s o l o s u l l ’ e f f e t t o v i s i v o . E ’ s u l m e s s a g g i o c h e s i f o n d a n o . N o n s a r a n n o l e p i ù g r a n d i m a i r e a l i z z a t e , m a f o r s e l e p i ù s p e c i a l i , p e r c h é p i e n e d i p r i m e v o l t e ” . M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 i n t r o d u c e u n f o r m a t i n e d i t o : “ È l a p r i m a v o l t a c h e i G i o c h i s o n o d i f f u s i , s e n z a u n a s o l a c i t t à o s p i t e ” . A q u e s t o s i a g g i u n g e l a p a r t i c o l a r i t à d e l l a v e n u e : “ È a n c h e l a p r i m a v o l t a c h e l e c e r i m o n i e s i s v o l g o n o i n u n m o n u m e n t o s t o r i c o d i q u e s t a p o r t a t a - o s s e r v a M a r t e l l a - . E a n c h e i n u n o s p a z i o c o s ì r i d o t t o ” . U n a s c e l t a c h e h a i m p o s t o s o l u z i o n i c r e a t i v e : “ I l b a c k s t a g e è e s t r e m a m e n t e l i m i t a t o . A b b i a m o d o v u t o t r o v a r e m o l t e s o l u z i o n i p e r c r e a r e s o r p r e s e c o n t i n u e s e n z a i n t a s a r l o ” . L ’ a n f i t e a t r o s a r à p i ù d i u n a c o r n i c e : “ N o n l o c o n s i d e r i a m o u n s e m p l i c e s e t , m a u n p r o t a g o n i s t a s i m b o l i c o ” s o t t o l i n e a M a r t e l l a . E d a l p u n t o d i v i s t a t e l e v i s i v o : “ L e r i p r e s e d i u n s e t c o n t e m p o r a n e o d e n t r o u n t e a t r o s t o r i c o s a r a n n o u n i c h e a l m o n d o . P e n s i a m o s e m p r e a l l e c e r i m o n i e c o m e a u n a s e q u e n z a d i p h o t o o p p o r t u n i t y ” . A n c h e s t a c c a r e s u l l a c i t t à , s u l p a e s a g g i o , s u l l e m o n t a g n e è u n m e s s a g g i o . “ R a c c o n t a i l f u t u r o d e l l e O l i m p i a d i d i f f u s e ” . I l p r o g e t t o p u n t a a n c h e a r a d i c a r s i n e l t e s s u t o c i t t a d i n o , a p a r t i r e d a l l a F o n d a z i o n e A r e n a d i V e r o n a : “ A b b i a m o c o i n v o l t o i s t i t u z i o n i , A c c a d e m i a d i B e l l e A r t i , v o l o n t a r i . V o g l i a m o l a s c i a r e u n a l e g a c y d i o r g o g l i o e p a r t e c i p a z i o n e . N o n v o g l i a m o e s s e r e i l c i r c o c h e a r r i v a , m o n t a i l t e n d o n e e s e n e v a ” . L o s h o w s i e s t e n d e r à o l t r e l ’ A r e n a , c o i n v o l g e n d o P i a z z a B r a e i l T e a t r o F i l a r m o n i c o , c o n i l c o r o e l ’ o r c h e s t r a d e l l a F o n d a z i o n e . L a c e r i m o n i a d i c h i u s u r a o l i m p i c a r u o t a a t t o r n o a l t e m a ‘ B e a u t y i n A c t i o n ’ , u n o m a g g i o a l l a b e l l e z z a i t a l i a n a c o m e f o r z a d i n a m i c a : “ P a r l i a m o d e l l a b e l l e z z a c h e i l m o n d o c i r i c o n o s c e m a u n a b e l l e z z a i n m o v i m e n t o , i n c o n t i n u a t r a s f o r m a z i o n e ” d i c e M a r t e l l a . I l f i l o n a r r a t i v o è l ’ a c q u a , a n c h e a l i v e l l o s c e n o g r a f i c o , i s p i r a t o a l l a f o r m a d i u n a g o c c i a : “ È i l m i n i m o c o m u n e d e n o m i n a t o r e d e l l a v i t a . C i a c c o m u n a t u t t i . D i s e g n a i l t e r r i t o r i o , p e r m e t t e g l i s p o r t i n v e r n a l i e d è u n a s p i a d i c i ò c h e s u c c e d e a l p i a n e t a . R a p p r e s e n t a q u a n t o s i a m o t u t t i c o l l e g a t i . È u n s i s t e m a b e l l i s s i m o e f r a g i l e ” . L ’ a c q u a d i v e n t a c o s ì m e t a f o r a d e l c i c l o n a t u r a l e c h e u n i s c e m o n t a g n a , p i a n u r a , c i t t à , l a g u n a , m a r e e c i e l o . A l c e n t r o d e l l o s p e t t a c o l o c i s a r à R o b e r t o B o l l e : “ R a p p r e s e n t a i l b e l l o i t a l i a n o , i l s a p e r f a r e c o n i l c o r p o - e v i d e n z i a M a r t e l l a - . È d e n t r o u n c a s t s t r a o r d i n a r i o , d o v e l a q u a l i t à è i l c r i t e r i o p r i n c i p a l e . E r a c o n n o i a T o r i n o 2 0 0 6 . O g g i t o r n a c o n t e c n o l o g i e e l i n g u a g g i c o m p l e t a m e n t e d i v e r s i . M a c i s o n o t a n t i a l t r i p r o t a g o n i s t i ” . A c c a n t o a l u i , i l c o m p o s i t o r e M i c h e l e B r a g a e i l m u s i c i s t a V i t t o r i o C o s m a , o l t r e a l l a S c u o l a d i B a l l o d e l T e a t r o d e l l ’ O p e r a d i R o m a d i r e t t a d a E l e o n o r a A b b a g n a t o e a l l a v o r o c o r e o g r a f i c o d i D i e g o T o r t e l l i c o n A t e r b a l l e t t o . S u l f r o n t e p o p e d e l e t t r o n i c o , t r a g l i o s p i t i s p i c c a G a b r y P o n t e , c h i a m a t o a t r a s f o r m a r e l ’ A r e n a i n u n a g r a n d e p i s t a d a n c e . P r e s e n t e a n c h e A c h i l l e L a u r o , c h e d o p o i l r u o l o d i t e d o f o r o t o r n e r à n e l l a s u a V e r o n a p e r u n ’ e s i b i z i o n e c h e s i a n n u n c i a u n i c a . A c h i u d e r e i l r a c c o n t o s a r à l ’ a t t r i c e B e n e d e t t a P o r c a r o l i , i l c u i r u o l o s i i n t r e c c i a c o n i l c o n c e t t o d i b e l l e z z a i n t e s a c o m e “ e n e r g i a c o n c r e t a ” . P e r M a r t e l l a , l ’ A r e n a è d e c i s i v a a n c h e s u l p i a n o m u s i c a l e : “ È p o l i e d r i c a : o s p i t a l ’ o p e r a , i l g r a n d e p o p , i c o n c e r t i d e i t o p m o n d i a l i ” f a n o t a r e . L a m u s i c a a t t r a v e r s e r à e n t r a m b i g l i e v e n t i , d a l l a l i r i c a a l p o p i n t e r n a z i o n a l e . L a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l l e P a r a l i m p i a d i , i n p r o g r a m m a i l 6 m a r z o , i n v e c e s a r à c o s t r u i t a a t t o r n o a l t e m a ‘ L i f e i n M o t i o n ’ : “ È u n m o d o d i d i r e c h e l a v i t a v a s e m p r e a v a n t i , c h e c h i u n q u e h a u n a c h a n c e d i e v o l u z i o n e – s p i e g a M a r t e l l a - . V o g l i a m o s u p e r a r e l ’ i d e a d e i s u p e r u o m i n i e d e l l e s u p e r d o n n e . S o n o p e r s o n e , s o n o a t l e t i , p r i m a d i t u t t o . È u n a m e t a f o r a d e l l a v i t a c h e n o n s i f e r m a m a i ” . S u l p a l c o s a l i r a n n o a n c h e S t u a r t C o p e l a n d , s t o r i c o b a t t e r i s t a d e i P o l i c e , e i l t r i o h o u s e M e d u z a , a r a p p r e s e n t a r e i l d i a l o g o t r a g e n e r a z i o n i . A l c e n t r o d e l p r o g e t t o r e s t a i l t e m a d e l l a l e g a c y : “ I l c o n c e p t I t a l i a n S o u v e n i r s i c o n c e n t r a s u c i ò c h e r e s t a : i l t r a s f e r i m e n t o d i k n o w - h o w , d i c u l t u r a , d i s e n s i b i l i t à o l i m p i c a – d i c e M a r t e l l a - . M i a u g u r o c h e s i a n o s o p r a t t u t t o i v a l o r i a e s s e r e t r a s m e s s i n e l f u t u r o . È u n a g r a n d e c h a n c e p e r m o s t r a r e a l m o n d o u n v o l t o i n a s p e t t a t o d e l n o s t r o P a e s e ” . ( d i F e d e r i c a M o c h i )