Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Un ideale filo rosso lega lo sport alla scienza: come nella competizione sportiva occorrono allenamento, determinazione, tentativi e fallimenti per ottenere un successo, così anche nella ricerca e nellinnovazione serve avere tenacia e imparare dagli errori per arrivare al miglior risultato, la cura. Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende oggi limpegno per la salute nella città di Milano, con lobiettivo di raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, di spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dellatleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione, per la prima volta in assoluto nellambito di una Manifestazione Olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica: lobesità. Lilly ha inaugurato questa mattina nel cuore di Milano, con un coinvolgente tour itinerante, due installazioni immersive: The Impossible Gym Winter Edition in piazza dei Mercanti, nuova iterazione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, realizzata con il patrocinio di Sio - Società italiana dellobesità e dellassociazione Amici Obesi, aperta al pubblico fino al 22 febbraio, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con lobesità devono affrontare e superare, e i Fan Village in piazza del Cannone, igloo esperienziali interattivi dove i visitatori potranno ripercorrere le scoperte più importanti che hanno segnato la storia della medicina moderna. Per i Fan Village, si tratterà di un percorso coinvolgente che, attraverso installazioni interattive, inviterà a scoprire ciò che accomuna i grandi traguardi della medicina e dello sport. I visitatori saranno chiamati a riflettere su come i successi più importanti nello sport come nella scienza nascano da un cammino fatto di sfide, successi e fallimenti, e possano trasformarsi in visione e futuro grazie alla tenacia e allimpegno quotidiano. Un messaggio che celebra il potenziale umano e il lavoro instancabile di chi, ogni giorno, contribuisce a migliorare la vita delle persone senza mai arrendersi. A unire simbolicamente Milano e Cortina - riporta una nota - è un filo rosso, rappresentazione di Lilly, medicine company, segno distintivo di una visione che mette al centro la cura, la ricerca e limpegno costante verso il futuro. Da Piazza del Cannone a Milano a Piazza Angelo Dibona a Cortina, questo legame ideale attraversa i luoghi simbolo di Milano Cortina 2026, tracciando una storia fatta di connessioni, progresso e speranza. Allinterno degli igloo, concepiti come spazi esperienziali, i visitatori potranno ripercorrere, grazie a installazioni, QR code e totem interattivi, le scoperte che hanno segnato la storia della medicina moderna. Uno spazio pensato per vivere in prima persona il valore della ricerca, della resilienza e dellimpegno quotidiano nel non arrendersi mai.Tra i capisaldi dellimpegno di Lilly nel migliorare la salute collettiva - si legge - svetta il contrasto allobesità, oggi riconosciuta come malattia multifattoriale cronica progressiva e complessa, legata a fattori genetici, metabolici, comportamentali e ambientali, e non semplicemente conseguenza di stili di vita scorretti: un riconoscimento formalizzato, nel nostro Paese, dalla prima Legge al mondo sulla diagnosi e cura dellobesità, approvata dal Parlamento a ottobre 2025. "Una società più informata è anche più sana: per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che gli attori coinvolti possano garantire uninformazione chiara, corretta, accessibile e utile alle persone dichiara Roberto Vettor, membro della Sio, direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro per le Malattie metaboliche e della nutrizione di Humanitas Come Sio abbiamo dato il patrocinio alliniziativa 'The Impossible Gym', dopo averla ospitata lo scorso ottobre al nostro congresso nazionale. Ci auguriamo che 'The Impossible Gym Winter Edition', inserita in un contesto dinamico e visibile come i Giochi olimpici invernali, possa contribuire a diffondere tra i cittadini il messaggio che lobesità non è una questione di volontà o di responsabilità individuale, ma una malattia cronica che richiede un approccio scientifico, multidisciplinare e continuativo, capace di migliorare concretamente la qualità di vita dei pazienti". Allinterno di una teca completamente innevata, attrezzi sportivi legati agli sport invernali sci con attacchi congelati, snowboard bloccati nel ghiaccio, pattini e ski simulator inutilizzabili diventano una potente metafora visiva della resistenza biologica del corpo. Ogni elemento racconta un ostacolo fisico, biologico o psicologico che le persone con obesità affrontano ogni giorno. Alcuni degli attrezzi, come sci, bacchette e altri gadget sportivi, sono stati forniti da Salomon, premium partner e licenziatario ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, che ha scelto di sostenere la causa e promuovere il valore sociale e di salute delliniziativa. Il programma che accoglie i visitatori di 'The Impossible Gym Winter Edition' prevede: masterclass con clinici e specialisti, incontri e confronti con lassociazione dei pazienti, sessioni informative con nutrizionisti a disposizione ogni giorno per rispondere alle domande dei cittadini interessati, calcolare lIndice di Massa Corporea (BMI) e fornire informazioni sulla patologia. "È un privilegio per me rappresentare lassociazione dei pazienti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e partecipare alloriginale percorso di Lilly da Milano a Cortina che lega la scienza allo sport commenta Iris Zani, presidente Amici Obesi siamo orgogliosi di portare la sensibilizzazione sullobesità in un contesto solo apparentemente distante: come nello sport di alto livello, infatti, anche nel percorso verso il benessere servono allenamento, conoscenza, costanza e strumenti adeguati. Il valore di questa iniziativa sta nel favorire un punto di vista diverso rispetto ai luoghi comuni che pesano sullobesità. Gli attrezzi inutilizzabili sono metafora delle resistenze biologiche del corpo che, malgrado gli sforzi del paziente, si oppongono alla perdita di peso e allontanano il risultato. In una cornice dove sono protagonisti i corpi ideali degli atleti, 'The Impossible Gym' riporta lattenzione sul corpo reale, coinvolgendo i visitatori anche solo per pochi attimi nella quotidianità di chi convive tutti i giorni con lobesità'. Il cuore pulsante dellimpegno per la salute di Lilly - riferisce la nota - batte nei Fan Village: la struttura è organizzata in spazi esperienziali pensati per accogliere il pubblico e raccontare come i risultati più importanti, nello sport come nella scienza, nascano da un cammino fatto di sfide, successi e fallimenti, e possano trasformarsi in futuro grazie alla tenacia e allimpegno quotidiano. Totem interattivi e QR code guidano il visitatore verso le storie di grandi sportivi e le testimonianze dei pazienti, che portano a scoprire le connessioni tra percorsi scientifici, sportivi e umani, uniti dalla stessa spinta: superare i limiti, senza mai fermarsi. "Questanno Lilly celebra 150 anni di storia: un anniversario che ci ricorda come, fin dalla nostra nascita, il nostro obiettivo sia sempre stato quello di migliorare la vita delle persone attraverso la scienza. Un impegno che va oltre il farmaco e che si traduce in investimenti continui in ricerca, innovazione e creazione di valore, ma anche nella promozione di una cultura della salute fondata sulla consapevolezza e su un dialogo aperto e responsabile con le Istituzioni e la società dichiara Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Lilly Italy HUB Il supporto ai Giochi olimpici invernali e le installazioni presentate oggi raccontano questo percorso di continuità e collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali, le società scientifiche e le associazioni di pazienti, volto a favorire il riconoscimento dellobesità come patologia cronica complessa che coinvolge milioni di persone in Italia. Per Lilly, migliorare la vita delle persone significa anche contribuire a cambiare il modo in cui la salute viene raccontata, compresa e affrontata". Da domani e fino al 22 febbraio sarà on air Never Over, lo spot realizzato da Lilly in occasione di Milano Cortina 2026. Lo spot sarà trasmesso su 23 canali televisivi tra cui Rai, Mediaset e Sky portando nelle case degli italiani un messaggio chiaro e universale: come nello sport, anche la scienza e la ricerca sono fatte di progressi e battute darresto, di vittorie e momenti di fatica, ma arrendersi non è mai unopzione. Perché ogni caduta è unoccasione per rialzarsi, ogni stop è parte del viaggio verso un traguardo più grande. La campagna vivrà anche fuori dallo schermo, con una presenza OOH nei principali Siti olimpici invernali da Milano a Cortina, da Bormio a Livigno, fino alla Val di Fiemme e Anterselva per accompagnare atleti, ricercatori e spettatori in ununica, grande storia di resilienza, passione e progresso. "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano unoccasione straordinaria per la Lombardia: non solo un grande evento sportivo, ma un momento di condivisione di valori come inclusione, rispetto, benessere e coesione sociale. Legare questi valori a iniziative concrete di salute pubblica, come quelle presentate oggi, che avvicinano il pubblico a tematiche complesse in modo chiaro e concreto, è un segnale importante e coerente con leredità che vogliamo lasciare a questo territorio", conclude Marco Alparone, vicepresidente della Giunta Regionale della Lombardia.