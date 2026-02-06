R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i d e a l e f i l o r o s s o l e g a l o s p o r t a l l a s c i e n z a : c o m e n e l l a c o m p e t i z i o n e s p o r t i v a o c c o r r o n o a l l e n a m e n t o , d e t e r m i n a z i o n e , t e n t a t i v i e f a l l i m e n t i p e r o t t e n e r e u n s u c c e s s o , c o s ì a n c h e n e l l a r i c e r c a e n e l l ’ i n n o v a z i o n e s e r v e a v e r e t e n a c i a e i m p a r a r e d a g l i e r r o r i p e r a r r i v a r e a l m i g l i o r r i s u l t a t o , l a c u r a . L i l l y , s p o n s o r d e l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , a c c e n d e o g g i l ’ i m p e g n o p e r l a s a l u t e n e l l a c i t t à d i M i l a n o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a c c o n t a r e i l s u o i m p e g n o u l t r a c e n t e n a r i o n e l l a r i c e r c a m a , s o p r a t t u t t o , d i s p o s t a r e i l f o c u s d a l l a p e r f o r m a n c e a l p r o g r e s s o p e r s o n a l e , d a l c o r p o i d e a l e d e l l ’ a t l e t a a l c o r p o r e a l e s e n s i b i l i z z a n d o d i r e t t a m e n t e l a p o p o l a z i o n e , p e r l a p r i m a v o l t a i n a s s o l u t o n e l l ’ a m b i t o d i u n a M a n i f e s t a z i o n e O l i m p i c a , s u u n a p a t o l o g i a c r o n i c a c o n u n i m p a t t o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e s u l l a s a l u t e p u b b l i c a : l ’ o b e s i t à . L i l l y h a i n a u g u r a t o q u e s t a m a t t i n a n e l c u o r e d i M i l a n o , c o n u n c o i n v o l g e n t e t o u r i t i n e r a n t e , d u e i n s t a l l a z i o n i i m m e r s i v e : T h e I m p o s s i b l e G y m – W i n t e r E d i t i o n i n p i a z z a d e i M e r c a n t i , n u o v a i t e r a z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a d a L i l l y , r e a l i z z a t a c o n i l p a t r o c i n i o d i S i o - S o c i e t à i t a l i a n a d e l l ’ o b e s i t à e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e A m i c i O b e s i , a p e r t a a l p u b b l i c o f i n o a l 2 2 f e b b r a i o , i s p i r a t a a g l i s p o r t i n v e r n a l i e p e n s a t a p e r f a r e m e r g e r e g l i o s t a c o l i e l e s f i d e c h e o g n i g i o r n o l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l ’ o b e s i t à d e v o n o a f f r o n t a r e e s u p e r a r e , e i F a n V i l l a g e i n p i a z z a d e l C a n n o n e , i g l o o e s p e r i e n z i a l i i n t e r a t t i v i d o v e i v i s i t a t o r i p o t r a n n o r i p e r c o r r e r e l e s c o p e r t e p i ù i m p o r t a n t i c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a . P e r i F a n V i l l a g e , s i t r a t t e r à d i u n p e r c o r s o c o i n v o l g e n t e c h e , a t t r a v e r s o i n s t a l l a z i o n i i n t e r a t t i v e , i n v i t e r à a s c o p r i r e c i ò c h e a c c o m u n a i g r a n d i t r a g u a r d i d e l l a m e d i c i n a e d e l l o s p o r t . I v i s i t a t o r i s a r a n n o c h i a m a t i a r i f l e t t e r e s u c o m e i s u c c e s s i p i ù i m p o r t a n t i – n e l l o s p o r t c o m e n e l l a s c i e n z a – n a s c a n o d a u n c a m m i n o f a t t o d i s f i d e , s u c c e s s i e f a l l i m e n t i , e p o s s a n o t r a s f o r m a r s i i n v i s i o n e e f u t u r o g r a z i e a l l a t e n a c i a e a l l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o . U n m e s s a g g i o c h e c e l e b r a i l p o t e n z i a l e u m a n o e i l l a v o r o i n s t a n c a b i l e d i c h i , o g n i g i o r n o , c o n t r i b u i s c e a m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e s e n z a m a i a r r e n d e r s i . A u n i r e s i m b o l i c a m e n t e M i l a n o e C o r t i n a - r i p o r t a u n a n o t a - è u n f i l o r o s s o , r a p p r e s e n t a z i o n e d i L i l l y , m e d i c i n e c o m p a n y , s e g n o d i s t i n t i v o d i u n a v i s i o n e c h e m e t t e a l c e n t r o l a c u r a , l a r i c e r c a e l ’ i m p e g n o c o s t a n t e v e r s o i l f u t u r o . D a P i a z z a d e l C a n n o n e a M i l a n o a P i a z z a A n g e l o D i b o n a a C o r t i n a , q u e s t o l e g a m e i d e a l e a t t r a v e r s a i l u o g h i s i m b o l o d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , t r a c c i a n d o u n a s t o r i a f a t t a d i c o n n e s s i o n i , p r o g r e s s o e s p e r a n z a . A l l ’ i n t e r n o d e g l i i g l o o , c o n c e p i t i c o m e s p a z i e s p e r i e n z i a l i , i v i s i t a t o r i p o t r a n n o r i p e r c o r r e r e , g r a z i e a i n s t a l l a z i o n i , Q R c o d e e t o t e m i n t e r a t t i v i , l e s c o p e r t e c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a . U n o s p a z i o p e n s a t o p e r v i v e r e i n p r i m a p e r s o n a i l v a l o r e d e l l a r i c e r c a , d e l l a r e s i l i e n z a e d e l l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o n e l n o n a r r e n d e r s i m a i . T r a i c a p i s a l d i d e l l ’ i m p e g n o d i L i l l y n e l m i g l i o r a r e l a s a l u t e c o l l e t t i v a - s i l e g g e - s v e t t a i l c o n t r a s t o a l l ’ o b e s i t à , o g g i r i c o n o s c i u t a c o m e m a l a t t i a m u l t i f a t t o r i a l e c r o n i c a p r o g r e s s i v a e c o m p l e s s a , l e g a t a a f a t t o r i g e n e t i c i , m e t a b o l i c i , c o m p o r t a m e n t a l i e a m b i e n t a l i , e n o n s e m p l i c e m e n t e c o n s e g u e n z a d i s t i l i d i v i t a s c o r r e t t i : u n r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l i z z a t o , n e l n o s t r o P a e s e , d a l l a p r i m a L e g g e a l m o n d o s u l l a d i a g n o s i e c u r a d e l l ’ o b e s i t à , a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o a o t t o b r e 2 0 2 5 . " U n a s o c i e t à p i ù i n f o r m a t a è a n c h e p i ù s a n a : p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o è f o n d a m e n t a l e c h e g l i a t t o r i c o i n v o l t i p o s s a n o g a r a n t i r e u n ’ i n f o r m a z i o n e c h i a r a , c o r r e t t a , a c c e s s i b i l e e u t i l e a l l e p e r s o n e – d i c h i a r a R o b e r t o V e t t o r , m e m b r o d e l l a S i o , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o e c o o r d i n a t o r e c l i n i c o d e l C e n t r o p e r l e M a l a t t i e m e t a b o l i c h e e d e l l a n u t r i z i o n e d i H u m a n i t a s – C o m e S i o a b b i a m o d a t o i l p a t r o c i n i o a l l ’ i n i z i a t i v a ' T h e I m p o s s i b l e G y m ' , d o p o a v e r l a o s p i t a t a l o s c o r s o o t t o b r e a l n o s t r o c o n g r e s s o n a z i o n a l e . C i a u g u r i a m o c h e ' T h e I m p o s s i b l e G y m – W i n t e r E d i t i o n ' , i n s e r i t a i n u n c o n t e s t o d i n a m i c o e v i s i b i l e c o m e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i , p o s s a c o n t r i b u i r e a d i f f o n d e r e t r a i c i t t a d i n i i l m e s s a g g i o c h e l ’ o b e s i t à n o n è u n a q u e s t i o n e d i v o l o n t à o d i r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l e , m a u n a m a l a t t i a c r o n i c a c h e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o , m u l t i d i s c i p l i n a r e e c o n t i n u a t i v o , c a p a c e d i m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . A l l ’ i n t e r n o d i u n a t e c a c o m p l e t a m e n t e i n n e v a t a , a t t r e z z i s p o r t i v i l e g a t i a g l i s p o r t i n v e r n a l i – s c i c o n a t t a c c h i c o n g e l a t i , s n o w b o a r d b l o c c a t i n e l g h i a c c i o , p a t t i n i e s k i s i m u l a t o r i n u t i l i z z a b i l i – d i v e n t a n o u n a p o t e n t e m e t a f o r a v i s i v a d e l l a r e s i s t e n z a b i o l o g i c a d e l c o r p o . O g n i e l e m e n t o r a c c o n t a u n o s t a c o l o f i s i c o , b i o l o g i c o o p s i c o l o g i c o c h e l e p e r s o n e c o n o b e s i t à a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o . A l c u n i d e g l i a t t r e z z i , c o m e s c i , b a c c h e t t e e a l t r i g a d g e t s p o r t i v i , s o n o s t a t i f o r n i t i d a S a l o m o n , p r e m i u m p a r t n e r e l i c e n z i a t a r i o u f f i c i a l e d e i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i i n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , c h e h a s c e l t o d i s o s t e n e r e l a c a u s a e p r o m u o v e r e i l v a l o r e s o c i a l e e d i s a l u t e d e l l ’ i n i z i a t i v a . I l p r o g r a m m a c h e a c c o g l i e i v i s i t a t o r i d i ' T h e I m p o s s i b l e G y m – W i n t e r E d i t i o n ' p r e v e d e : m a s t e r c l a s s c o n c l i n i c i e s p e c i a l i s t i , i n c o n t r i e c o n f r o n t i c o n l ’ a s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i , s e s s i o n i i n f o r m a t i v e c o n n u t r i z i o n i s t i a d i s p o s i z i o n e o g n i g i o r n o p e r r i s p o n d e r e a l l e d o m a n d e d e i c i t t a d i n i i n t e r e s s a t i , c a l c o l a r e l ’ I n d i c e d i M a s s a C o r p o r e a ( B M I ) e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s u l l a p a t o l o g i a . " È u n p r i v i l e g i o p e r m e r a p p r e s e n t a r e l ’ a s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i a l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 e p a r t e c i p a r e a l l ’ o r i g i n a l e p e r c o r s o d i L i l l y d a M i l a n o a C o r t i n a c h e l e g a l a s c i e n z a a l l o s p o r t – c o m m e n t a I r i s Z a n i , p r e s i d e n t e A m i c i O b e s i – s i a m o o r g o g l i o s i d i p o r t a r e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l ’ o b e s i t à i n u n c o n t e s t o s o l o a p p a r e n t e m e n t e d i s t a n t e : c o m e n e l l o s p o r t d i a l t o l i v e l l o , i n f a t t i , a n c h e n e l p e r c o r s o v e r s o i l b e n e s s e r e s e r v o n o a l l e n a m e n t o , c o n o s c e n z a , c o s t a n z a e s t r u m e n t i a d e g u a t i . I l v a l o r e d i q u e s t a i n i z i a t i v a s t a n e l f a v o r i r e u n p u n t o d i v i s t a d i v e r s o r i s p e t t o a i l u o g h i c o m u n i c h e p e s a n o s u l l ’ o b e s i t à . G l i a t t r e z z i i n u t i l i z z a b i l i s o n o m e t a f o r a d e l l e r e s i s t e n z e b i o l o g i c h e d e l c o r p o c h e , m a l g r a d o g l i s f o r z i d e l p a z i e n t e , s i o p p o n g o n o a l l a p e r d i t a d i p e s o e a l l o n t a n a n o i l r i s u l t a t o . I n u n a c o r n i c e d o v e s o n o p r o t a g o n i s t i i c o r p i ‘ i d e a l i ’ d e g l i a t l e t i , ' T h e I m p o s s i b l e G y m ' r i p o r t a l ’ a t t e n z i o n e s u l c o r p o r e a l e , c o i n v o l g e n d o i v i s i t a t o r i a n c h e s o l o p e r p o c h i a t t i m i n e l l a q u o t i d i a n i t à d i c h i c o n v i v e t u t t i i g i o r n i c o n l ’ o b e s i t à ' . I l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ i m p e g n o p e r l a s a l u t e d i L i l l y - r i f e r i s c e l a n o t a - b a t t e n e i F a n V i l l a g e : l a s t r u t t u r a è o r g a n i z z a t a i n s p a z i e s p e r i e n z i a l i p e n s a t i p e r a c c o g l i e r e i l p u b b l i c o e r a c c o n t a r e c o m e i r i s u l t a t i p i ù i m p o r t a n t i , n e l l o s p o r t c o m e n e l l a s c i e n z a , n a s c a n o d a u n c a m m i n o f a t t o d i s f i d e , s u c c e s s i e f a l l i m e n t i , e p o s s a n o t r a s f o r m a r s i i n f u t u r o g r a z i e a l l a t e n a c i a e a l l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o . T o t e m i n t e r a t t i v i e Q R c o d e g u i d a n o i l v i s i t a t o r e v e r s o l e s t o r i e d i g r a n d i s p o r t i v i e l e t e s t i m o n i a n z e d e i p a z i e n t i , c h e p o r t a n o a s c o p r i r e l e c o n n e s s i o n i t r a p e r c o r s i s c i e n t i f i c i , s p o r t i v i e u m a n i , u n i t i d a l l a s t e s s a s p i n t a : s u p e r a r e i l i m i t i , s e n z a m a i f e r m a r s i . " Q u e s t ’ a n n o L i l l y c e l e b r a 1 5 0 a n n i d i s t o r i a : u n a n n i v e r s a r i o c h e c i r i c o r d a c o m e , f i n d a l l a n o s t r a n a s c i t a , i l n o s t r o o b i e t t i v o s i a s e m p r e s t a t o q u e l l o d i m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e a t t r a v e r s o l a s c i e n z a . U n i m p e g n o c h e v a o l t r e i l f a r m a c o e c h e s i t r a d u c e i n i n v e s t i m e n t i c o n t i n u i i n r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e c r e a z i o n e d i v a l o r e , m a a n c h e n e l l a p r o m o z i o n e d i u n a c u l t u r a d e l l a s a l u t e f o n d a t a s u l l a c o n s a p e v o l e z z a e s u u n d i a l o g o a p e r t o e r e s p o n s a b i l e c o n l e I s t i t u z i o n i e l a s o c i e t à – d i c h i a r a F e d e r i c o V i l l a , A s s o c i a t e V i c e P r e s i d e n t C o r p o r a t e A f f a i r s & P a t i e n t A c c e s s d i L i l l y I t a l y H U B – I l s u p p o r t o a i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i e l e i n s t a l l a z i o n i p r e s e n t a t e o g g i r a c c o n t a n o q u e s t o p e r c o r s o d i c o n t i n u i t à e c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , v o l t o a f a v o r i r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ’ o b e s i t à c o m e p a t o l o g i a c r o n i c a c o m p l e s s a c h e c o i n v o l g e m i l i o n i d i p e r s o n e i n I t a l i a . P e r L i l l y , m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e s i g n i f i c a a n c h e c o n t r i b u i r e a c a m b i a r e i l m o d o i n c u i l a s a l u t e v i e n e r a c c o n t a t a , c o m p r e s a e a f f r o n t a t a " . D a d o m a n i e f i n o a l 2 2 f e b b r a i o s a r à o n a i r N e v e r O v e r , l o s p o t r e a l i z z a t o d a L i l l y i n o c c a s i o n e d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L o s p o t s a r à t r a s m e s s o s u 2 3 c a n a l i t e l e v i s i v i – t r a c u i R a i , M e d i a s e t e S k y – p o r t a n d o n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i u n m e s s a g g i o c h i a r o e u n i v e r s a l e : c o m e n e l l o s p o r t , a n c h e l a s c i e n z a e l a r i c e r c a s o n o f a t t e d i p r o g r e s s i e b a t t u t e d ’ a r r e s t o , d i v i t t o r i e e m o m e n t i d i f a t i c a , m a a r r e n d e r s i n o n è m a i u n ’ o p z i o n e . P e r c h é o g n i c a d u t a è u n ’ o c c a s i o n e p e r r i a l z a r s i , o g n i s t o p è p a r t e d e l v i a g g i o v e r s o u n t r a g u a r d o p i ù g r a n d e . L a c a m p a g n a v i v r à a n c h e f u o r i d a l l o s c h e r m o , c o n u n a p r e s e n z a O O H n e i p r i n c i p a l i S i t i o l i m p i c i i n v e r n a l i – d a M i l a n o a C o r t i n a , d a B o r m i o a L i v i g n o , f i n o a l l a V a l d i F i e m m e e A n t e r s e l v a – p e r a c c o m p a g n a r e a t l e t i , r i c e r c a t o r i e s p e t t a t o r i i n u n ’ u n i c a , g r a n d e s t o r i a d i r e s i l i e n z a , p a s s i o n e e p r o g r e s s o . " L e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a n o u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r l a L o m b a r d i a : n o n s o l o u n g r a n d e e v e n t o s p o r t i v o , m a u n m o m e n t o d i c o n d i v i s i o n e d i v a l o r i c o m e i n c l u s i o n e , r i s p e t t o , b e n e s s e r e e c o e s i o n e s o c i a l e . L e g a r e q u e s t i v a l o r i a i n i z i a t i v e c o n c r e t e d i s a l u t e p u b b l i c a , c o m e q u e l l e p r e s e n t a t e o g g i , c h e a v v i c i n a n o i l p u b b l i c o a t e m a t i c h e c o m p l e s s e i n m o d o c h i a r o e c o n c r e t o , è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e e c o e r e n t e c o n l ’ e r e d i t à c h e v o g l i a m o l a s c i a r e a q u e s t o t e r r i t o r i o " , c o n c l u d e M a r c o A l p a r o n e , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a R e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a .