M i l a n o , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - T u t t i i p r i n c i p a l i q u o t i d i a n i i n t e r n a z i o n a l i h a n n o d a t o a m p i o s p a z i o a l l a c e r i m o n i a d i i n i z i o d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a . U n a r i c c a f o t o g a l l e r y a p r e l a p a g i n a d e l l a C n n , c h e c i t a l a p r e s e n z a d i s t a r c o m e A n d r e a B o c e l l i e M a r i a h C a r e y a l l o s t a d i o S a n S i r o d i M i l a n o . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a - s c r i v e l ' e m i t t e n t e a m e r i c a n a - s o n o s t a t i a c c e s i d u e b r a c i e r i , u n o a M i l a n o e l ' a l t r o a C o r t i n a d ' A m p e z z o , a r a p p r e s e n t a r e l e d u e c i t t à o s p i t a n t i . P r o p r i o s u l l a c e n t r a l i t à d i M i l a n o s i c o n c e n t r a i l W a s h i n g t o n P o s t , c h e s o t t o l i n e a i l " t o c c o m i l a n e s e " d e i G i o c h i , c i t a n d o l a m o d a d i G i o r g i o A r m a n i m a a n c h e r i f e r e n d o s i s i a a l l o S t a d i o - e m b l e m a c a l c i s t i c o d e l l a c i t t à , c h e a l l a " r e s i l i e n z a d e l l a L o m b a r d i a , l a p r o v i n c i a s e t t e n t r i o n a l e c h e è d i v e n t a t a i l c e n t r o d e l t r a g i c a m e n t e a l t o n u m e r o d i v i t t i m e d e l l a p a n d e m i a i n I t a l i a e n o n s o l o h a r e s i s t i t o , m a è a n c h e p r o s p e r a t a " . O l t r e a l l a f e s t a d i M i l a n o , l a B b c r i c o r d a l e a l t r e q u a t t r o l o c a l i t à d o v e l a c e r i m o n i a h a a v u t o l u o g o : C o r t i n a , L i v i g n o e P r e d a z z o , d o v e , " n o n o s t a n t e l e p r e o c c u p a z i o n i l o g i s t i c h e l e g a t e a l l a c e r i m o n i a i n p i ù l o c a t i o n , t u t t o s i è s v o l t a s e n z a i n t o p p i " . " A p a r t e l ' I t a l i a - r i l e v a l ' e m i t t e n t e b r i t a n n i c a - l ' a c c o g l i e n z a p i ù c a l o r o s a è s t a t a r i s e r v a t a a g l i a t l e t i u c r a i n i , m a a n c h e i l t e a m U s a è s t a t o a c c l a m a t o a g r a n v o c e , a n c h e s e " c i s o n o s t a t i f i s c h i q u a n d o i l v i c e p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i J D V a n c e è a p p a r s o s u l g r a n d e s c h e r m o , c o n r e a z i o n i n e g a t i v e d e l p u b b l i c o a n c h e p e r l e s q u a d r e d i I s r a e l e e G e o r g i a " . I l G u a r d i a n p a r l a d e l m e s s a g g i o d i " a r m o n i a " t r a s m e s s o d a l l ' I t a l i a a u n m o n d o i n c u i " s i a m o t u t t i c o n n e s s i " e d e s c r i v e l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a " m e m o r a b i l e : c h i c , a m m a l i a n t e e d i v i n a . M i l a n o h a l a n c i a t o c o n t e m p o r a n e a m e n t e u n a l e t t e r a d ' a m o r e d i t r e o r e a l l ' I t a l i a e u n a p p e l l o a l l a s p e r a n z a e a l l ' a r m o n i a i n u n m o n d o i n c r i s i " . P a r l a n d o d e i f i s c h i c o n t r o V a n c e , i l q u o t i d i a n o i n g l e s e h a r i c o r d a t o c h e " p e r t u t t a l a s e t t i m a n a " M i l a n o è s t a t a a l c e n t r o d e l l e c r i t i c h e , " d a q u a n d o h a s a p u t o c h e i f u n z i o n a r i d e l l ' I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t ( I C E ) d e g l i S t a t i U n i t i a v r e b b e r o a c c o m p a g n a t o i l v i c e p r e s i d e n t e e i l S e g r e t a r i o d i S t a t o , M a r c o R u b i o " . S u l f r o n t e f r a n c e s e , L e P a r i s i e n r i l e v a l ' o m a g g i o a L e o n a r d o d a V i n c i d e i b r a c i e r i o l i m p i c i , a c c e s i s i m u l t a n e a m e n t e a M i l a n o e C o r t i n a d ' A m p e z z o d a A l b e r t o T o m b a , D e b o r a h C o m p a g n o n i e S o f i a G o g g i a . L e F i g a r o d à s p a z i o a i f i s c h i a V a n c e " a m p i a m e n t e c o p e r t i d a l l a m u s i c a a d a l t o v o l u m e d i f f u s a d a g l i a l t o p a r l a n t i d e l l o s t a d i o . I l f i l m a t o è s t a t o r a p i d a m e n t e c o n d i v i s o d a g l i u t e n t i d i I n t e r n e t s u i s o c i a l m e d i a " . N a t u r a l m e n t e , f r a i p o s t i d ' o n o r e , g r a n d e a s s e n t e e r a E m m a n u e l M a c r o n , p r o p r i o p e r c h é s e m b r a n o n v o l e s s e s e d e r s i a c c a n t o a l v i c e p r e s i d e n t e U s a , a n c h e s e l ' E l i s e o h a s m e n t i t o q u e s t a i p o t e s i , a d d u c e n d o " i m p e g n i p r e g r e s s i " c o m e m o t i v a z i o n e p e r l a m a n c a t a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e f r a n c e s e . L a R a d i o t e l e v i s i o n e s v i z z e r a h a c i t a t o i l p o r t a b a n d i e r a e l v e t i c o N i n o N i e d e r r e i t e r a M i l a n o e F a n n y S m i t h , c a p o f i l a a L i v i g n o . L o S p i e g e l h a s o t t o l i n e a t o g l i a s c o l t i t e l e v i s i v i i n f e r i o r i r i s p e t t o a P e c h i n o 2 0 2 2 . L a T a s s h a r i c o r d a t o c h e " g l i a t l e t i p r o v e n i e n t i d a R u s s i a e B i e l o r u s s i a h a n n o o t t e n u t o l ' a u t o r i z z a z i o n e a p a r t e c i p a r e a i G i o c h i i n v e r n a l i d e l 2 0 2 6 c o n u n a d e s i g n a z i o n e n e u t r a l e " . I l n o t i z i a r i o i s r a e l i a n o Y n e t h a c i t a t o l a p a t t i n a t r i c e a r t i s t i c a " M a r i a S e n i u k , c h e d u r a n t e l ' i n a u g u r a z i o n e h a p o r t a t o l a b a n d i e r a i s r a e l i a n a , m e n t r e l o s c i a t o r e J a r e d F i r e s t o n e h a a l z a t o l a b a n d i e r a i n u n a c e r i m o n i a p a r a l l e l a p r e s s o i l c o m p l e s s o o l i m p i c o i n n e v a t o d i C o r t i n a " .