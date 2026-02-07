R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i s e r a è a n d a t a i n s c e n a l ’ e n n e s i m a v e r g o g n o s a p u n t a t a d i T e l e M e l o n i : h a n n o c e n s u r a t o G h a l i d u e v o l t e . P r i m a d e l l a s e r a t a i n a u g u r a l e d e l l e O l i m p i a d i , d e c i d e n d o p r e v e n t i v a m e n t e c o s a a v r e b b e d e t t o e c o s a ' n o n ' a v r e b b e p o t u t o d i r e . E l ’ h a n n o o s c u r a t o d u r a n t e l a s e r a t a , s e n z a d e g n a r l o d i u n p r i m o p i a n o n e i t r e m i n u t i d i p e r f o r m a n c e e s e n z a n e p p u r e c h e i l d i r e t t o r e d i R a i S p o r t , i l m e l o n i a n i s s i m o P a o l o P e t r e c c a , n e c i t a s s e i l n o m e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " A v r a n n o a v u t o p a u r a d e l m e s s a g g i o d i G i a n n i R o d a r i c o n t r o l a g u e r r a c h e G h a l i h a r e c i t a t o d a v a n t i a l m o n d o ? Q u e l c h e è c e r t o - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - è c h e n o n s i s m e n t i s c o n o m a i : f a n n o f i n t a d i b a t t e r s i p e r l a l i b e r t à d i p e n s i e r o e d i p a r o l a , i n r e a l t à c o n c e p i s c o n o s o l o l a l i b e r t à d i a s c o l t a r e c i ò c h e c o n v i e n e a l o r o . V e r g o g n a " . " P e r n o n p a r l a r e p o i - a g g i u n g e F r a t o i a n n i - d e l l e g a f f e , d e l l e i m p r e c i s i o n i , d e l l ’ i m p r e p a r a z i o n e n e l c o r s o d e l l a t e l e c r o n a c a . C r e d o c h e m a i n e l l a s t o r i a d e l l a R a i g l i i t a l i a n i a b b i a n o a s s i s t i t o a d u n a s c e n a s i m i l e . U n ’ o f f e s a e u n ’ u m i l i a z i o n e p e r l e m i g l i a i a d i g i o r n a l i s t i , t e c n i c i , d i p e n d e n t i d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , c h e n o n s i m e r i t a n o c e r t o u n a s i m i l e s i t u a z i o n e d a c o l o r o c h e s t a n n o o c c u p a n d o i n m o d o a r r o g a n t e l a R a i " .