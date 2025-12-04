R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a l a n t e r n a c o n t e n e n t e l a F i a m m a o l i m p i c a p e r l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a è s t a t a c o n s e g n a t a a l l a V e t r a t a a f f a c c i a t a s u l c o r t i l e d ' o n o r e d e l Q u i r i n a l e a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , d a l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a , G i o v a n n i M a l a g ò , e d a l l a t e d o f o r a J a s m i n e P a o l i n i . P r e s e n t i i l p r e s i d e n t e d e l C o n i , L u c i a n o B u o n f i g l i o , i s i n d a c i d i M i l a n o e C o r t i n a , G i u s e p p e S a l a e G i a n p i e t r o G h e d i n a , e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l a F o n d a z i o n e d e i G i o c h i , A n d r e a V a r n i e r . D o m a n i m a t t i n a , i n u n a c e r i m o n i a i n p r o g r a m m a a l l e 1 1 , v e r r à a c c e s o i l b r a c i e r e , d a l q u a l e v e r r à p o i a c c e s a l a f i a c c o l a c h e i n i z i e r à i l s u o v i a g g i o i n I t a l i a f i n o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e i G i o c h i .