C o r t i n a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i s o n o c h i u s e l e O l i m p i a d i I n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 t r a r e c o r d e g e s t i i c o n i c i . I G i o c h i h a n n o r e g a l a t o i l r e c o r d d i m e d a g l i e a l l ' I t a l i a m a a n c h e e m o z i o n i , c o n t r a d d i z i o n i , f r a g i l i t à , s o r p r e s e e 1 0 i m m a g i n i d e s t i n a t e a s o p r a v v i v e r e b e n o l t r e l a f i n e d e i G i o c h i . D i e c i m o m e n t i , i n p a r t i c o l a r e , h a n n o i n c a r n a t o l o s p i r i t o d i q u e s t a e d i z i o n e o l i m p i c a . D a l l a s e m p l i c i t à i s t i t u z i o n a l e a b o r d o d i u n t r a m m i l a n e s e , g u i d a t o d a V a l e n t i n o R o s s i , d e l p r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a , a i c r o l l i p i ù d o l o r o s i , d a i s o r r i s i i n a t t e s i , a g l i a d d i i t r a s f o r m a t i i n l e z i o n e d i c o r a g g i o . M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 r e s t e r à n e g l i o c c h i d i t u t t i n o n s o l o p e r l e v i t t o r i e , m a p e r c i ò c h e h a m o s t r a t o d i e t r o l e q u i n t e d e l l a c o m p e t i z i o n e : e m o z i o n i i n c o n t r o l l a b i l i , g e s t i s i m b o l i c i , c a d u t e , r e d e n z i o n i , u m a n i t à e i l ' m o d e l l o ' I t a l i a c h e h a t r a c c i a t o l a s t r a d a p e r i G i o c h i d i f f u s i . D i e c i m o m e n t i , d i e c i i s t a n t a n e e r a c c o n t a n o i l v e r o s e n s o d e i G i o c h i . D a M a t t a r e l l a s u l t r a m g u i d a t o d a l l ' e x c a m p i o n e d e l l a M o t o G p V a l e n t i n o R o s s i , a l l ' i n c h i n o d i S a r a H e c t o r e T h e a L o u i s e S t j e r n e s u n d , a p p e n a s c o n f i t t e n e l g i g a n t e f e m m i n i l e , d i f r o n t e a F e d e r i c a B r i g n o n e , a l s u o s e c o n d o o r o d o p o i l S u p e r G . S i c o m i n c i a p r o p r i o c o n l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a a S a n S i r o c o n u n a i m m a g i n e s e m p l i c e m a p o t e n t i s s i m a : i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a a b o r d o d i u n t r a m s t o r i c o d i M i l a n o g u i d a t o d a V a l e n t i n o R o s s i . U n f o t o g r a m m a c h e h a f a t t o i l g i r o d e l m o n d o , s i m b o l o p e r f e t t o d i u n ’ I t a l i a i n g r a d o d i u n i r e i s t i t u z i o n i , m i t o s p o r t i v o e i d e n t i t à p o p . L a s c e n a , v o l u t a m e n t e i n f o r m a l e , h a r a c c o n t a t o p i ù d i m i l l e d i s c o r s i u f f i c i a l i : u n P a e s e c h e s a p r e n d e r s i s u l s e r i o s e n z a p r e n d e r s i t r o p p o s u l s e r i o . L ' a l t r a i s t a n t a n e a c h e s i è p r e s a l e p r i m e p a g i n e d i s i t i e q u o t i d i a n i è s t a t o l ' i n c h i n o d e l l e d u e c a m p i o n e s s e S a r a H e c t o r e T h e a L o u i s e S t j e r n e s u n d , c h e a p p e n a s c o n f i t t e n e l g i g a n t e f e m m i n i l e , s i s o n o i n c h i n a t e a l l a g r a n d i s s i m a F e d e r i c a B r i g n o n e , c h e h a v i n t o s u l l ' O l y m p i a d e l l e T o f a n e i l s u o s e c o n d o o r o d o p o q u e l l o i n S u p e r G . L a T i g r e è t o r n a t a p i ù f o r t e c h e m a i d o p o i l t e r r i b i l e i n f o r t u n i o d i s o l i 1 0 m e s i f a . D a l s u c c e s s o a l l a d i s p e r a z i o n e . S o n o d u e i m o m e n t i p i ù i c o n i c i . L a f u g a n e l b o s c o d i M c G r a t h e l a d i s p e r a z i o n e e i l c r o l l o d e l p a t t i n a t o r e s t a t u n i t e n s e I l i a M a l i n i n , d a l q u a s i o r o a l l ’ o t t a v o p o s t o . L o s p o r t c o m e v u l n e r a b i l i t à . D o p o a v e r i n f o r c a t o n e l l o s l a l o m d e c i s i v o , A t l e L i e M c G r a t h h a p e r s o i l c o n t r o l l o : h a s c a g l i a t o v i a r a c c h e t t e e s c i , p o i h a s c a v a l c a t o l e r e t i e s i è r i f u g i a t o n e l b o s c o . U n m o m e n t o d i r o t t u r a e m o t i v a , a m p l i f i c a t o d a l p e s o d i c o m p e t e r e a p o c h i g i o r n i d a l l a m o r t e d e l n o n n o . I l s u o g e s t o h a s c o s s o g l i a p p a s s i o n a t i : u n c a m p i o n e n o n è s o l o t e c n i c a , è a n c h e f r a g i l i t à n u d a , s o p r a t t u t t o q u a n d o i l c u o r e p e s a p i ù d e l l e g a m b e . S i t u a z i o n e s i m i l e a l c r o l l o d e l ' Q u a d G o d ' , ( D i o d e i Q u a d r u p l i ) , d o m i n a t o r e d e l p a t t i n a g g i o a r t i s t i c o , c h e e r a l a n c i a t o v e r s o l ’ o r o o l i m p i c o . M a n e l p r o g r a m m a l i b e r o t u t t o è c r o l l a t o : e r r o r i g r a v i , e s i t a z i o n i , u n q u a d a x e l m a n c a t o c o n M a l i n i n c h e h a p o i c o n f e s s a t o d i e s s e r e s t a t o s o p r a f f a t t o d a “ r i c o r d i , e m o z i o n i e p e n s i e r i n e g a t i v i ” p r i m a d e l l ’ e s e c u z i o n e . D a l c r o l l o e m o t i v o , a l g r a v e i n f o r t u n i o f i s i c o . G r a n d e i m p r e s s i o n e h a d e s t a t o l a b r u t t a c a d u t a d e l l a c a m p i o n e s s a d e l l o s c i s t a t u n i t e n s e L i n d s e y V o n n . I l s u o r i t o r n o i n p i s t a a 4 1 a n n i e r a g i à l e g g e n d a . M a n e l l a d i s c e s a l i b e r a , d o p o a p p e n a 1 3 s e c o n d i , l a c a m p i o n e s s a a m e r i c a n a è c a d u t a r o v i n o s a m e n t e , r i p o r t a n d o u n a c o m p l e s s a f r a t t u r a a l l a t i b i a e n e c e s s i t a n d o d i e v a c u a z i o n e i n e l i c o t t e r o . S u i s o c i a l , d a l l a s t a n z a d ’ o s p e d a l e , h a s c r i t t o : “ L ’ u n i c o f a l l i m e n t o s a r e b b e s t a t o n o n p r o v a r c i ” . U n a f r a s e d i v e n t a t a m a n i f e s t o d e l l o s p i r i t o o l i m p i c o : c a d e r e è u m a n o , r i a l z a r s i è e r o i c o . N o n p o t e v a n o p o i m a n c a r e a l t r e d u e d o n n e i t a l i a n e : F r a n c e s c a L o l l o b r i g i d a c o n i l s u o b a m b i n o e i l r e c o r d d i m e d a g l i e d i A r i a n n a F o n t a n a . T r a g a r e e m e d a g l i e , m a u n a s c e n a c h e h a s c i o l t o i l c u o r e d e g l i s p e t t a t o r i : F r a n c e s c a L o l l o b r i g i d a c h e c o r r e a p r e n d e r e s u o f i g l i o d o p o a v e r v i n t o l ' o r o n e i 3 0 0 0 m e t r i n e l p a t t i n a g g i o v e l o c i t à . L e p o l e m i c h e f i o c c a n o m a a c h i i n t e r e s s a ! L e i a l l e O l i m p i a d i 2 0 2 6 h a v i n t o b e n d u e o r i e h a d a t o u n a l e z i o n e d i f e m m i n i s m o a t u t t i . U n a f o t o g r a f i a c h e h a m o s t r a t o l a p a r t e p i ù u m a n a d e g l i a t l e t i , r i c o r d a n d o c h e d i e t r o l a d e t e r m i n a z i o n e c i s o n o a f f e t t i , f a m i g l i e , r a d i c i . E p o i A r i a n n a F o n t a n a , c h e a M i l a n o - C o r t i n a h a s c r i t t o u n a p a g i n a e p o c a l e d e l l o s p o r t i t a l i a n o c o n l a v i t t o r i a d i b e n t r e m e d a g l i e o l i m p i c h e a r r i v a n d o a q u o t a 1 4 , s u p e r a n d o i l r e c o r d d i E d o a r d o M a n g i a r o t t i e d i v e n t a n d o l a l e g g e n d a a s s o l u t a d e l l o s h o r t t r a c k m o n d i a l e . E ' o r a l e i l ' a t l e t a p i ù m e d a g l i a t a d i s e m p r e . I n q u e s t a e d i z i o n e h a v i n t o u n o r o n e l l a s t a f f e t t a m i s t a 2 0 0 0 m e t r i e d u e a r g e n t i n e l l a 5 0 0 m e t r i e n e l l a s t a f f e t t a f e m m i n i l e 3 0 0 0 m e t r i , c o n i l p u b b l i c o d i c a s a c h e l ’ h a a c c o m p a g n a t a c o n u n ’ o v a z i o n e c h e è g i à s t o r i a . L ' a l t r a s t r a o r d i n a r i a i m p r e s a s p o r t i v a è p o i q u e l l a d i J o h a n n e s K l a e b o c h e h a r a g g i u n t o u n t r a g u a r d o q u a s i i r r e a l e : s e i o r i o l i m p i c i , i n s e i g a r e i n u n a s o l a e d i z i o n e d e i G i o c h i , d i v e n t a n d o u n o d e i f o n d i s t i p i ù v i n c e n t i d i s e m p r e . I l s u o d o m i n i o s u l l e n e v i i t a l i a n e è s t a t o l ’ e m b l e m a d e l l a g r a n d e z z a s p o r t i v a i n a t t o : u n a c a r r i e r a c h e s e m b r a n o n c o n o s c e r e c o n f i n i . C i s o n o p o i a l t r e t r e i m m a g i n i c o n t r o v e r s e , c h e h a n n o f a t t o d i s c u t e r e p e r m o t i v i d i v e r s i . D a l c a s c o d e l l ' u c r a i n o H e r a s k e v y c h c o n l e i m m a g i n i d i c o l l e g h i c a d u t i i n g u e r r a , a l l a c o n f e s s i o n e i n d i r e t t a d e l t r a d i m e n t o d i L æ g r e i d , a l l ' a r r i v o a l l ' i n d i e t r o d e l p a t t i n a t o r e a z z u r r o S i g h e l . L o s k e l e t o n i s t a u c r a i n o V l a d i s l a v H e r a s k e v y c h h a m o s t r a t o u n c a s c o d e c o r a t o p e r c o m m e m o r a r e i c o l l e g h i c a d u t i i n g u e r r a . U n g e s t o p o t e n t e , c h e g l i è c o s t a t o l a s q u a l i f i c a m a g l i h a r e g a l a t o u n p o s t o n e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a d e i G i o c h i . L a s u a i m m a g i n e , d i f f u s a g l o b a l m e n t e , h a t r a v a l i c a t o i c o n f i n i d e l l o s p o r t p e r d i v e n t a r e t e s t i m o n i a n z a d i d o l o r e , i d e n t i t à e r e s i s t e n z a , u n s i m b o l o c h e h a c o m m o s s o i l m o n d o . P i ù ' l e g g e r a ' l a s t o r i a d i S t u r l a H o l m L æ g r e i d . I l b i a t h l e t a n o r v e g e s e s u b i t o d o p o a v e r c o n q u i s t a t o i l b r o n z o n e l l a 2 0 k m i n d i v i d u a l e h a d i c h i a r a t o i n d i r e t t a d i a v e r t r a d i t o l a c o m p a g n a , d e f i n e n d o l ’ e p i s o d i o “ l ’ e r r o r e p i ù g r a n d e d e l l a m i a v i t a ” . L a c o n f e s s i o n e h a s c a t e n a t o u n ’ o n d a t a d i p o l e m i c h e e o s c u r a t o i l s u c c e s s o d e l c o n n a z i o n a l e B o t n . L a e x f i d a n z a t a h a p o i a m m e s s o c h e l a f e r i t a è “ d i f f i c i l e d a p e r d o n a r e ” . U n e p i s o d i o c h e h a r i c o r d a t o c o m e l a v i t a p r i v a t a p o s s a i r r o m p e r e n e l l o s p o r t c o n f o r z a d e v a s t a n t e . I n f i n e u n g e s t o i n c o n s u e t o m a a n c h e g e n u i n o d i u n c a m p i o n e . P i e t r o S i g h e l h a d e c i s o d i g i r a r s i a l l ’ i n d i e t r o , t a g l i a n d o c o s ì l a l i n e a d ’ a r r i v o d i s p a l l e ! U n n u m e r o c h e r a r a m e n t e s i v e d e e c h e r a p p r e s e n t a i n d u b b i a m e n t e u n a c a r t o l i n a i n d e l e b i l e d i q u e s t i G i o c h i e c h e è d i v e n t a t o i m m e d i a t a m e n t e i c o n i c o , c e l e b r a t o e r i l a n c i a t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , p e r m e t t e r e i n e v i d e n z a l ’ e c c e n t r i c i t à d e l l o s h o r t t r a c k n e l l a s u a f o r m a p i ù p u r a . ( d i E m a n u e l e R i z z i )