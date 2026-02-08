R o m a , 8 f e b , ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è c h i d i c e n o , e p e r f o r t u n a v e r r e b b e d a d i r e i n u n n o r m a l e c o n f r o n t o d i i d e e ; m a c o m e s e m p r e i n I t a l i a i l p a r t i t o d e l ' n o a t u t t o ' n o n c o n o s c e l i n g u a g g i o d i v e r s o d a q u e l l o d e l l a v i o l e n z a , e q u e s t o n o n è a c c e t t a b i l e . I n q u e s t i g i o r n i l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a è s o t t o g l i o c c h i d e l m o n d o : l e b e l l e z z e n a t u r a l i , l a c a p a c i t à d e l s a p e r f a r e , l ’ a c c o g l i e n z a , … E d i f r o n t e a t u t t o q u e s t o c ’ è i l s o l i t o g r u p p o - r i c o n o s c i b i l e s e m p r e i n u n a c h i a r a p o l i t i c a - d i c o n t e s t a t o r i a p r e s c i n d e r e , d i e s t r e m i s t i s e n z a p r o p o s t e , c h e s c e g l i e l a s t r a d a d e l l a v i o l e n z a , d e l s a b o t a g g i o , d e l l ’ a t t a c c o . S e n o n s i h a n n o i d e e , è i m p o s s i b i l e e s p r i m e r l e e f a l l e v a l e r e ; l a l o r o d e v a s t a z i o n e e l a l o r o v i o l e n z a s o n o i l l i n g u a g g i o d e i n e m i c i d e l l ’ I t a l i a ” : c o s ì i l s e n a t o r e b e l l u n e s e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a L u c a D e C a r l o , p r e s i d e n t e d e l l a I X C o m m i s s i o n e S e n a t o , i n m e r i t o a g l i a t t i d i v i o l e n z a a v v e n u t i c o n t r o i G i o c h i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 .