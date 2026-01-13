M i l a n o , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I n v i s t a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , C o c a - C o l a p r e s e n t a u n m o d e l l o i n t e g r a t o p e r l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e b e v a n d e c h e c o m b i n a l o g i s t i c a s o s t e n i b i l e , i n n o v a z i o n e n e l p a c k a g i n g e s i s t e m i a v a n z a t i d i r a c c o l t a e r i c i c l o . U n p r o g e t t o p e n s a t o p e r a f f r o n t a r e l a c o m p l e s s i t à d i u n e v e n t o d i f f u s o s u p i ù t e r r i t o r i , g a r a n t e n d o e l e v a t i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a e d e f f i c i e n z a o p e r a t i v a , e c h e p u n t a s u b o t t i g l i e i n p l a s t i c a 1 0 0 % r i c i c l a t a , t r a s p o r t i a b a s s e e m i s s i o n i e i n f r a s t r u t t u r e d e d i c a t e a l r i c i c l o , l a s c i a n d o u n ’ e r e d i t à c o n c r e t a a l l a f i l i e r a a n c h e o l t r e i G i o c h i . D a d e c e n n i , C o c a - C o l a i n I t a l i a c o n t i n u a a l a v o r a r e n e l r i d u r r e l ' i m p r o n t a a m b i e n t a l e d e i p r o p r i i m b a l l a g g i e p r o c e s s i p r o d u t t i v i , i n v e s t e n d o i n i n n o v a z i o n i d i f o r m a t i e m a t e r i a l i p e r a i u t a r e a r i d u r r e i r i f i u t i , a d o t t a n d o s o l u z i o n i d e f i n i t e s u l l a b a s e d e l l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o e d e l l e c o n d i z i o n i d i r a c c o l t a d e i r i f i u t i d e l P a e s e . D a l 2 0 2 3 i n I t a l i a t u t t e l e b o t t i g l i e d i p l a s t i c a d e l p o r t a f o g l i o d i b i b i t e p r o d o t t e l o c a l m e n t e s o n o , e s c l u s i e t i c h e t t e e t a p p i , r e a l i z z a t e c o n i l 1 0 0 % d i p l a s t i c a r i c i c l a t a ( r P e t ) . I n o c c a s i o n e d e i G i o c h i I n v e r n a l i , C o c a - C o l a h a c o m p i u t o u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i s u l l a b o t t i g l i a d a 5 0 0 m l d i L u r i s i a B o l l e S t i l l e , A c q u a U f f i c i a l e d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , d i s p o n i b i l e o r a i n 1 0 0 % r P e t , e s c l u s i e t i c h e t t a e t a p p o . D u r a n t e i G i o c h i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , i l p o r t a f o g l i o d i p r o d o t t i C o c a - C o l a o f f e r t o a i c o n s u m a t o r i s a r à c o m p o s t o d a b o t t i g l i e r e a l i z z a t e , e s c l u s i e t i c h e t t e e t a p p i , c o n i l 1 0 0 % d i p l a s t i c a r i c i c l a t a . L a s c e l t a d e l l a p l a s t i c a r i c i c l a t a r i s p o n d e a l l a n e c e s s i t à d i c o n i u g a r e i p i ù e l e v a t i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i e a m b i e n t a l i c o n l e m i s u r e d i s i c u r e z z a r i c h i e s t e p e r i g r a n d i e v e n t i s p o r t i v i . I n o l t r e , q u e s t o m a t e r i a l e , s e c o r r e t t a m e n t e c o n f e r i t o , p u ò e s s e r e r e c u p e r a t o e p o t e n z i a l m e n t e r i c i c l a t o i n n u o v e b o t t i g l i e . A r e n d e r e p o s s i b i l e q u e s t o m o d e l l o , l o s t a b i l i m e n t o d i C o c a - C o l a H b c “ C i r c u l a r P E T ” a G a g l i a n i c o ( B I ) , c e n t r o d i e c c e l l e n z a e i n n o v a z i o n e p e r l a l a v o r a z i o n e d e l P E T r i c i c l a t o . G r a z i e a u n i n v e s t i m e n t o d i o l t r e 3 0 m i l i o n i d i e u r o n e l 2 0 2 2 , l ’ i m p i a n t o u l t r a m o d e r n o è o g g i i n g r a d o d i t r a s f o r m a r e o g n i a n n o f i n o a 3 0 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i s e m p l i c i s c a g l i e d i p l a s t i c a p o s t - c o n s u m o i n n u o v o P E T 1 0 0 % r i c i c l a t o p e r l e b o t t i g l i e d i t u t t e l e b i b i t e C o c a - C o l a e d i a c q u a L u r i s i a B o l l e S t i l l e s e r v i t e d u r a n t e i G i o c h i e d i s t r i b u i t e n e l P a e s e . “ L o s t a b i l i m e n t o d i G a g l i a n i c o t r a s f o r m a i l c o n c e t t o d i “ r i f i u t o ” i n r i s o r s a s t r a t e g i c a ” c o m m e n t a G i a n g i a c o m o P i e r i n i , C o r p o r a t e A f f a i r s & S u s t a i n a b i l i t y D i r e c t o r d i C o c a - C o l a H b c I t a l i a . “ È l a d i m o s t r a z i o n e d i c o m e u n a v i s i o n e s u l l u n g o p e r i o d o , s u p p o r t a t a d a r e l a t i v i i n v e s t i m e n t i , t e c n o l o g i a , c o m p e t e n z e e c a p a c i t à p r o d u t t i v a , p o s s a a r r i v a r e a s t a b i l i r e u n m o d e l l o c h e p u ò p e r m e t t e r e a l l e b o t t i g l i e d i r i t o r n a r e a d e s s e r e t a l i , g i à e f f i c a c e i n I t a l i a e o r a i n g r a d o d i s o s t e n e r e a n c h e g r a n d i e v e n t i d i p o r t a t a i n t e r n a z i o n a l e c o m e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 ” . P e r c o n t r i b u i r e a g u i d a r e i n n o v a z i o n i c h e a i u t i n o a g e s t i r e i l n o s t r o i m p a t t o a m b i e n t a l e a n c h e a v a l l e d e l l a f i l i e r a , C o c a - C o l a s t a l a v o r a n d o p e r i n t e r v e n i r e a n c h e s u l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e i p u n t i v e n d i t a d e i s i t i o l i m p i c i f o r n e n d o 1 . 2 0 0 f r i g o v e t r i n e d i n u o v a g e n e r a z i o n e , a d o g g i l e p i ù e f f i c i e n t i d i s p o n i b i l i s u l m e r c a t o 1 . A l t e r m i n e d e i G i o c h i I n v e r n a l i , q u e s t e a p p a r e c c h i a t u r e s a r a n n o f o r n i t e d a C o c a - C o l a H b c I t a l i a a i p u n t i v e n d i t a d e l P a e s e , c o m e h o t e l , r i s t o r a n t i o s u p e r m e r c a t i , l a s c i a n d o u n a e r e d i t à c o n c r e t a p e r l o s v i l u p p o d e l l a f i l i e r a . L a s t r a t e g i a d i C o c a - C o l a p r e v e d e l o s v i l u p p o d i u n m o d e l l o d i d i s t r i b u z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e i m e t o d i d i t r a s p o r t o . L e b i b i t e , p r o d o t t e l o c a l m e n t e d a l l a f a b b r i c a C o c a - C o l a H b c I t a l i a d i N o g a r a ( V r ) , e l e a c q u e L u r i s i a , i m b o t t i g l i a t e n e l s i t o d i R o c c a f o r t e d i M o n d o v ì ( C n ) , s a r a n n o g e s t i t e a t t r a v e r s o d u e h u b l o g i s t i c i p r i n c i p a l i . D a q u i , c o g l i e n d o l a s f i d a l o g i s t i c a d i u n ’ O l i m p i a d e d i f f u s a , p e r i t r a s p o r t i n e l l e a r e e u r b a n e d i M i l a n o e V e r o n a v e r r a n n o u t i l i z z a t i v e i c o l i e l e t t r i c i , m e n t r e p e r l e l o c a l i t à m o n t a n e s a r a n n o u t i l i z z a t i m e z z i a l i m e n t a t i a b i o c a r b u r a n t i . A l l ’ i n t e r n o d e l l e d i v e r s e l o c a l i t à d i g a r a , a c c a n t o a l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a d e g l i a l t r i m a t e r i a l i , s a r a n n o i m p l e m e n t a t i c o n i l s u p p o r t o d i C o r i p e t - u n c o n s o r z i o E p r ( r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e l p r o d u t t o r e ) v o l o n t a r i o r i c o n o s c i u t o d a l M a s e p e r i l r i c i c l o d e l l e b o t t i g l i e i n P e t p o s t c o n s u m o - d e i c e s t i n i d e d i c a t i a l l a r a c c o l t a d e l s o l e b o t t i g l i e d i p l a s t i c a , p e r g a r a n t i r e u n ' e f f i c a c e r a c c o l t a e f a c i l i t a r n e i l r i c i c l o . A q u e s t i , s a r à a f f i a n c a t o l ’ u t i l i z z o d i e c o c o m p a t t a t o r i o v v e r o m a c c h i n e d o v e d e p o s i t a r e l e b o t t i g l i e i n P e t , c h e s o n o i n g r a d o d i r i c o n o s c e r e , a c c e t t a r e e c o m p a t t a r e i c o n t e n i t o r i s o l o s e s o n o e f f e t t i v a m e n t e b o t t i g l i e i n p l a s t i c a . P e r f a v o r i r e u n a u m e n t o d e l l a r a c c o l t a d i t u t t e l e c o n f e z i o n i e g a r a n t i r n e i l c o r r e t t o a v v i o a r i c i c l o , C o c a - C o l a h a i n o l t r e s u p p o r t a t o a t t i v a m e n t e i l C o m i t a t o O r g a n i z z a t o r e d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 e C o n a i ( C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i ) , c h e h a s v i l u p p a t o u n p i a n o d i c o m u n i c a z i o n e . “ I l m o d e l l o p e r M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 n o n è u n p r o g e t t o i s o l a t o , m a l ’ e v o l u z i o n e d e l l a n o s t r a v i s i o n e e d e l n o s t r o p e r c o r s o d i s o s t e n i b i l i t à . N a t o d a u n l a v o r o d i a s c o l t o e d i p r o g e t t a z i o n e c o n d i v i s a , c o i n v o l g e n d o i s t i t u z i o n i , p a r t n e r i n d u s t r i a l i e t e r r i t o r i , p e r m e t t e r e a f a t t o r c o m u n e c o m p e t e n z e e d e s p e r i e n z e d i v e r s e ” , r a c c o n t a C r i s t i n a C a m i l l i , D i r e t t o r e C o m u n i c a z i o n e , R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i e S o s t e n i b i l i t à d i C o c a - C o l a I t a l i a . “ C r e a r e l ' i n f r a s t r u t t u r a e c o i n v o l g e r e i l p u b b l i c o p e r u n a v v i o a l c o r r e t t o r i c i c l o s o n o p a s s a g g i f o n d a m e n t a l i p e r c o n t r i b u i r e a r i d u r r e i r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o e d a r e n u o v a v i t a a l l e n o s t r e b o t t i g l i e ” . U n a p p r o c c i o s i m i l e , p e r r a c c o g l i e r e e r i c i c l a r e g l i i m b a l l a g g i d e l l e b e v a n d e , è s t a t o a d o t t a t o a n c h e i n o c c a s i o n e d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a , d u r a n t e i l q u a l e l e b e v a n d e s o n o s t a t e d i s t r i b u i t e i n m i n i - l a t t i n e d i a l l u m i n i o . L a r a c c o l t a e l ’ a v v i o a r i c i c l o s o n o g e s t i t i a t t r a v e r s o u n s i s t e m a i t i n e r a n t e d e d i c a t o , s v i l u p p a t o g r a z i e a l s u p p o r t o d i C i a l ( C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o ) .