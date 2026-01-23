R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n q u a l i t à d i p a r t n e r m o n d i a l e d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i , A i r b n b c o n t i n u a a m e t t e r e g l i a t l e t i a l c e n t r o d e l p r o p r i o p r o g r a m m a p e r M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , a c c o m p a g n a n d o l i l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o : d a l l a p r e p a r a z i o n e e q u a l i f i c a z i o n e f i n o a l l a c o m p e t i z i o n e , a l r e c u p e r o e a l l a v i t a o l t r e i G i o c h i . Q u e s t o a p p r o c c i o r i e n t r a n e l l ’ i m p e g n o g l o b a l e p l u r i e n n a l e d a 4 0 m i l i o n i d i d o l l a r i d i A i r b n b a s o s t e g n o d e g l i s p o s t a m e n t i d e g l i a t l e t i , a t t i v o t r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 8 a t t r a v e r s o d u e p r o g r a m m i d i p u n t a s v i l u p p a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e ( C i o ) e i l C o m i t a t o p a r a l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e ( I p c ) : l ’ A i r b n b a t h l e t e t r a v e l g r a n t ( A a t g ) e A i r b n b 5 0 0 . D a l l a l o r o i n t r o d u z i o n e , q u e s t i p r o g r a m m i h a n n o s u p p o r t a t o o l t r e 3 0 . 0 0 0 a t l e t i c o n s o g g i o r n i i n p i ù d i 1 0 0 P a e s i . I n v i s t a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , A i r b n b 5 0 0 - i l c o n t r i b u t o d i v i a g g i o d a 5 0 0 d o l l a r i a p e r t o a t u t t i g l i a t l e t i i n g a r a a i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i - e n t r a i n u n a n u o v a f a s e c o n l ’ a p e r t u r a d e l l e c a n d i d a t u r e . A p a r t i r e d a l 3 0 g e n n a i o , g l i a t l e t i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i i n c o m p e t i z i o n e p o t r a n n o r e g i s t r a r s i a l l ’ e d i z i o n e d e d i c a t a a i G i o c h i d i M i l a n o C o r t i n a , c o n l a p o s s i b i l i t à , p e r g l i a t l e t i a v e n t i d i r i t t o , d i u t i l i z z a r e i l c o n t r i b u t o p e r c e l e b r a r e i p r o p r i t r a g u a r d i , c o n c e d e r s i u n p e r i o d o d i r i p o s o e r e c u p e r o o v i a g g i a r e d o p o l e c o m p e t i z i o n i . A s e g u i t o d e l s u c c e s s o d e l l e e d i z i o n i d i T o k y o 2 0 2 0 , P e c h i n o 2 0 2 2 e P a r i g i 2 0 2 4 , A i r b n b 5 0 0 h a g i à s u p p o r t a t o o l t r e 1 8 . 0 0 0 a t l e t i i n t u t t o i l m o n d o . A c c a n t o a d A i r b n b 5 0 0 , A i r b n b c o n t i n u a a s o s t e n e r e g l i a t l e t i f i n d a l l e f a s i i n i z i a l i d e l l o r o p e r c o r s o a t t r a v e r s o l ’ A i r b n b A t h l e t e T r a v e l G r a n t . O g n i a n n o , i l p r o g r a m m a m e t t e a d i s p o s i z i o n e d i 1 . 0 0 0 a t l e t i u n c o n t r i b u t o d i 2 . 0 0 0 d o l l a r i p e r p r e n o t a r e s o g g i o r n i A i r b n b i n t u t t o i l m o n d o , l e g a t i a t r a s f e r t e p e r c o m p e t i z i o n i o a l l e n a m e n t i . L ’ i n i z i a t i v a è p e n s a t a p e r a l l e g g e r i r e i l p e s o e c o n o m i c o d e g l i s p o s t a m e n t i , p e r m e t t e n d o a l c o n t e m p o a g l i a t l e t i d i s e n t i r s i a c a s a a n c h e l o n t a n o d a i p r o p r i c o n t e s t i a b i t u a l i . U n s e n s o d i c o m f o r t e s t a b i l i t à c h e p u ò f a r e u n a d i f f e r e n z a c o n c r e t a n e l l e r o u t i n e d i a l l e n a m e n t o , n e l r e c u p e r o f i s i c o e n e l b e n e s s e r e m e n t a l e . A r a c c o n t a r e i l v a l o r e c o n c r e t o d e i p r o g r a m m i A i r b n b a s u p p o r t o d e g l i a t l e t i , J a c o p o L u c h i n i , p a r a s n o w b o a r d e r e s u r f i s t a , v i n c i t o r e d i t r e C o p p e d e l M o n d o : " A s e c o n d a d e l l a s t a g i o n e m i a l l e n o t r a s n o w b o a r d e s u r f , e i l s u r f è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a m i a p r e p a r a z i o n e , a n c h e m e n t a l e , i n v i s t a d e l l e c o m p e t i z i o n i s u l l a n e v e . G r a z i e a l l ’ A i r b n b A t h l e t e T r a v e l G r a n t h o p o t u t o t r a s c o r r e r e d i v e r s i m e s i i n I n d o n e s i a , a l l e n a n d o m i i n l u o g h i r e m o t i e s t r a o r d i n a r i c o m e J a v a , e d e d i c a r m i a n c h e a p e r i o d i d i p r e p a r a z i o n e i n m o n t a g n a . A i r b n b m i h a p e r m e s s o d i s o g g i o r n a r e i n c a s e i m m e r s e n e l l a n a t u r a , s p a z i a u t e n t i c i e s i l e n z i o s i , i d e a l i p e r p r e p a r a r m i a l l e s f i d e d i M i l a n o C o r t i n a " , s p i e g a . A n c h e A n d r e a M a c r ì , i l l e g g e n d a r i o d i f e n s o r e d e l l a N a z i o n a l e i t a l i a n a d i p a r a i c e - h o c k e y , i m p e g n a t o n e l l a p r e p a r a z i o n e d e l l a s u a q u i n t a P a r a l i m p i a d e , r a c c o n t a i l v a l o r e c o n c r e t o d e l l ’ A i r b n b A t h l e t e T r a v e l G r a n t . “ S o n o b a s a t o a T o r i n o , m a p e r i m i e i a l l e n a m e n t i - s p i e g a - m i s p o s t o s p e s s o a V a r e s e . Q u e s t o s u p p o r t o è f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e l a p r e p a r a z i o n e c o n m a g g i o r e s e r e n i t à , e n e r g i a e c o n c e n t r a z i o n e . M i c o n s e n t e d i m u o v e r m i c o n l a c e r t e z z a d i p o t e r c o n t a r e s u s i s t e m a z i o n i a c c o g l i e n t i , c a p a c i d i f a r m i s e n t i r e a c a s a . A i r b n b è i n o l t r e u n a s c e l t a c h e a c c o m p a g n a s p e s s o a n c h e i m i e i v i a g g i n e i p e r i o d i d i r i p o s o , m o m e n t i e s s e n z i a l i p e r r e c u p e r a r e l e e n e r g i e e t o r n a r e a l l o s p o r t c o n l a g i u s t a m o t i v a z i o n e ” .