M i l a n o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " V o l e v a s e m p r e v e n i r e c o n n o i e m o l t o s p e s s o p a r l a v a d i v o l e r p r e n d e r e Z a c k " . E ' u n o d e l l e r i v e l a z i o n i r e s e d u r a n t e u n i n t e r r o g a t o r i o d a u n o d e i c o l l e g h i d i C a r m e l o C i n t u r r i n o , f e r m a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d e l p u s h e r A b d e r r a h i m M a n s o u r i , n o t o c o m e ' Z a c k ' , a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o G i o v a n n i T a r z i a . D e l 2 8 e n n e m a r o c c h i n o i d u e c o l l e g h i d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e a v e v a n o p a r l a t o i n a l t r e o c c a s i o n i . " E r a i l c a p o d e l l a p i a z z a ( d i s p a c c i o , n d r ) e i n p i ù o c c a s i o n i m i h a d e t t o c h e g l i e r a s c a p p a t o e c h e a n d a v a p r e s o " r i v e l a i l p o l i z i o t t o i n d a g a t o p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o p e r q u a n t o a c c a d u t o n e l b o s c h e t t o d i R o g o r e d o i l p o m e r i g g i o d e l 2 6 g e n n a i o s c o r s o . I l r i t r a t t o c h e e m e r g e d i C i n t u r r i n o è q u e l l o d i u n p o l i z i o t t o " a g g r e s s i v o " , c ' è c h i p a r l a d i s c h i a f f i a s p a c c i a t o r i e t o s s i c i " p e r c h é t i r a s s e r o f u o r i d r o g a e s o l d i " . U n a g e n t e v i s t o c o m e u n p e r s o n a g g i o " m o l t o p a r t i c o l a r e , m o l t o a g g r e s s i v o , a n c h e v e r s o i c o l l e g h i . S o p r a t t u t t o c o n i t o s s i c i , g l i s p a c c i a t o r i , c ' e r a s e m p r e q u a l c o s a d i n o n l i n e a r e . S i c a p i v a c h e q u a l c o s a n o n a n d a v a . P a r l a v a c o n i t o s s i c i d a s o l o , c e r c a v a l a s o s t a n z a , a n d a v a d a s o l o . I o s o n o s e m p r e a n d a t o c o n a l t r i c o l l e g h i , m a i d a s o l o " . I l s i l e n z i o s u l l ' a v e r c a p i t o d a s u b i t o c h e a c c a n t o a l l a v i t t i m a l a p i s t o l a a s a l v e e r a s t a t a m e s s a d a C i n t u r r i n o v i e n e e s p r e s s o c o m e " u n p e s o " d a p o r t a r e . E l ' a g e n t e c h e e r a a p o c h i p a s s i d e l l ' a s s i s t e n t e c a p o a v r e b b e r i f e r i t o a i c o l l e g h i . " ' E ' u n p a z z o , n o n s t a b e n e , s i è f i o n d a t o s u b i t o s u l c o r p o d i Z a c k e l o h a g i r a t o . l o c o r r e n d o h o v i s t o a t e r r a u n o g g e t t o c h e n o n m i s e m b r a v a u n a p i s t o l a ' " . L a s e n s a z i o n e d i d i s a g i o s e m b r a d i f f u s a n e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e . " A m e n o n h a m a i i s p i r a t o f i d u c i a C i n t u r r i n o , n o n c i v o l e v o l a v o r a r e , l o f a c e v o s o l o s e m i m e t t e v a n o d i s e r v i z i o e q u i n d i n o n p o t e v o r i f i u t a r e . L u i d a u n a n n e t t o , c o n l ' a r r i v o d e l n u o v o i s p e t t o r e s p e s s o c e r c a v a d i c o n d i z i o n a r e l ' u f f i c i o , d i l a v o r a r e i n s i e m e . ( . . . ) L u i è s e m p r e s t a t o c o n s i d e r a t o c o m e p a l a d i n o o f e n o m e n o , n o n l o s o . D a g l i a n z i a n i e r a v i s t o i n u n m o d o , d a i g i o v a n i e r a v i s t o i n u n a l t r o ; i g i o v a n i f a c e v a n o a f f i d a m e n t o s u d i l u i . " E a g g i u n g e : " I o h o s e m p r e f a t t o p r e s e n t e a l l ' i s p e t t o r e d i n o n m e t t e r c i i n s i e m e , e d o p o u n p o ' a n c h e l u i s i è r e s o c o n t r o c h e C a r m e l o a v e v a a t t e g g i a m e n t i n o n b e l l i . E r a a g g r e s s i v o , a l l u n g a v a l e m a n i . I o p e r s o n a l m e n t e h o v i s t o c h e s i p o r t a v a u n m a r t e l l o e u n a v o l t a l o h a u s a t o p e r p i c c h i a r e i t o s s i c i . M a n o n s o i l m o t i v o , s e e r a f r u s t r a t o , s e d i c e v a n o q u a l c o s a c h e n o n e r a q u e l l o c h e v o l e v a s e n t i r s i d i r e " .