M i l a n o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S ì , l ' h o v i s t o c h i e d e r e s o l d i e d r o g a " . E ' u n a d e l l e r i s p o s t e s e c c h e c h e u n c o l l e g a d i C a r m e l o C i n t u r r i n o , f e r m a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i , h a r e s o d u r a n t e i l r e c e n t e i n t e r r o g a t o r i o a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o G i o v a n n i T a r z i a . S e n t i t o c o m e i n d a g a t o p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o , i l q u a d r o c h e e m e r g e è q u e l l o d i u n a g e n t e c h e c e r c a v a d i s t a r e l o n t a n o d a l 4 1 e n n e a s s i s t e n t e c a p o . " N o n m i i s p i r a v a f i d u c i a , h o s e m p r e c h i e s t o d i n o n l a v o r a r e c o n l u i . I o h o s e m p r e f a t t o p r e s e n t e a l l ' i s p e t t o r e d i n o n m e t t e r c i i n s i e m e , e d o p o u n p o ' a n c h e l u i s i è r e s o c o n t o c h e C a r m e l o a v e v a a t t e g g i a m e n t i n o n b e l l i . E r a a g g r e s s i v o , a l l u n g a v a l e m a n i . I o p e r s o n a l m e n t e h o v i s t o c h e s i p o r t a v a u n m a r t e l l o e u n a v o l t a l o h a u s a t o p e r p i c c h i a r e i t o s s i c i " . U n ' a r m a c h e u s a v a " q u a n d o i t o s s i c i n o n g l i d i c e v a n o d o v e e r a n o i s o l d i e d o v e e r a l a s o s t a n z a " . A f a r n e l e s p e s e è s t a t o a n c h e u n i n v a l i d o , f r e q u e n t a t o r e d e l b o s c h e t t o . " C o n l u i e r a d i v e n t a t o u n a c c a n i m e n t o . D i v e r s e v o l t e C i n t u r r i n o l o h a i n d a g a t o , m a s p e s s o s i s f o g a v a c o n l u i . G l i a l z a v a l e m a n i è c a p i t a t o a n c h e c h e h a u s a t o i l m a r t e l l o c o n l u i . G l i c h i e d e v a s o l d i e d r o g a . I n p i ù o c c a s i o n i l ' h o v i s t o c o n u n m a r t e l l o , l o t e n e v a s o t t o l a m a n i c a i n m o d o c h e n o n s i v e d e s s e " . P a r o l e c o n d i v i s e d a u n a l t r o a g e n t e a n c h e l u i p r e s e n t e i l p o m e r i g g i o d e l 2 6 g e n n a i o s c o r s o i n v i a I m p a s t a t o a R o g o r e d o . " U r l a , s c h i a f f i , q u a l c h e c o l p o c o n u n p e z z o d i l e g n o . S p e s s o c e l o r i f e r i v a n o i t o s s i c i , i o l o a v r ò v i s t o c i n q u e o s e i v o l t e c o l p i r e q u a l c u n o . I o l o r e d a r g u i v o p e r c h é a m e n o n p i a c e v a p e r n i e n t e q u e s t o a t t e g g i a m e n t o . I o h o v i s t o s o l o q u a l c h e c e f f o n e , m a d e i c o l p i c o l b a s t o n e m e l o h a n n o d e t t o i t o s s i c i . L o f a c e v a p e r f a r s i d i r e d o v e e r a l a s o s t a n z a . M i h a n n o r i f e r i t o c h e ' s e d a n n o t u t t o ' n o n l i a r r e s t a n o . I o s o n o r i m a s t o s t u p i t o , m i h a n n o d e t t o c h e c o n ' L u c a ' , s o p r a n n o m e d i C a r m e l o , f a c e v a n o c o s ì , d a v a n o l a s o s t a n z a e l u i n o n l i a r r e s t a v a " . E a v e r b a l e s p u n t a a n c h e u n r a c c o n t o i n e d i t o d i q u a l c h e g i o r n o p r i m a l ' o m i c i d i o d i M a n s o u r i c h e v i e n e d e c r i t t o c o m e u n a s o r t a d i o s s e s s i o n e p e r l ' a s s i s t e n t e c a p o . " L u i è a n d a t o n e l b o s c o , m a l ' h o s o l o v i s t o a n d a r e n e l b o s c o , p o i è t o r n a t o e p e r ' g r a t i f i c a r e ' i t o s s i c i g l i h a d a t o d e l l a s o s t a n z a s t u p e f a c e n t e , s i c u r a m e n t e c o c a i n a , n o n s o s e c i f o s s e a l t r o . M i s e m b r a f o s s e u n a d o s e m a n o n s o n o s i c u r o " . E c h e i s o l d i c o n s e g n a t i d a i f r e q u e n t a t o r i d e l b o s c h e t t o p o t e s s e r o f i n i r e d r i t t e n e l l e t a s c h e d e l f e r m a t o , è i l s o s p e t t o d e g l i i n t e r r o g a t i . " H o a v u t o i l s e n t o r e . M a v i s t o p e r s o n a l m e n t e n o . U n a v o l t a r i c o r d o c h e d u r a n t e u n s o m m a r i o c o n t r o l l o d i u n t o s s i c o g l i a b b i a m o t r o v a t o u n a b a n c o n o t a d a 2 0 e u r o . I o l ' h o d a t a a C a r m e l o " , m a q u e i s o l d i " n o n g l i s o n o m a i s t a t i r e s t i t u i t i e n o n a b b i a m o f a t t o n e s s u n v e r b a l e d i s e q u e s t r o " . E a g g i u n g e : " s i p a r l a v a s p e s s o i n C o m m i s s a r i a t o ( M e c e n a t e , n d r ) d e l f a t t o c h e f o s s e u n a p e r s o n a p o c o r a c c o m a n d a b i l e . I o h o s e m p r e c e r c a t o d i l i m i t a r e a l m i n i m o i r a p p o r t i c o n l u i " .