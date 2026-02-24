M i l a n o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - T r e m e s s a g g i t e l e f o n i c i p e r c r e a r s i u n a l i b i . C a r m e l o C i n t u r r i n o , l ' a s s i s t e n t e c a p o d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e f e r m a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i , h a p r o v a t o a i n g a n n a r e i c o l l e g h i p r e s e n t i a l m o m e n t o d e l l o s p a r o n e l b o s c h e t t o d i R o g o r e d o , a l l e p o r t e d i M i l a n o . E ' u n d e t t a g l i o c h e e m e r g e i n u n o d e i v e r b a l i d i u n p o l i z i o t t o i n d a g a t o p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o p e r q u a n t o a c c a d u t o i l p o m e r i g g i o d e l 2 6 g e n n a i o s c o r s o . I n t e r r o g a t o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a , l ' u o m o i n d i v i s a h a m o s t r a t o t r e m e s s a g g i c h e C i n t u r r i n o g l i h a i n v i a t o a l l e 1 7 . 4 6 d i q u e l l u n e d ì . " E ' a r r i v a t o i n f o n d o Z a c . Z i o . V i e n i c h e è l ì " , s c r i v e i l 4 1 e n n e c h e f a r i f e r i m e n t o a l s o p r a n n o m e d e l g i o v a n e p u s h e r d i o r i g i n e m a r o c c h i n a a c u i d a t e m p o d à l a c a c c i a q u a n d o è i m p e g n a t o n e i c o n t r o l l i a n t i s p a c c i o n e l b o s c h e t t o d i R o g o r e d o . L ' o r a r i o è d e c i s i v o : M a n s o u r i è s t a t o c o l p i t o c o n u n c o l p o d i p i s t o l a s p a r a t o a u n a d i s t a n z a d i o l t r e 2 0 m e t r i a l l e o r e 1 7 . 3 3 , m o r i r à d o p o u n a l u n g a a g o n i a s u l t e r r e n o f a n g o s o . L a c h i a m a t a d i C i n t u r r i n o a i s o c c o r s i a r r i v a a l l e o r e 1 7 . 5 5 , b e n 2 2 m i n u t i d o p o l o s p a r o e n o n o s t a n t e l e f a l s e r a s s i c u r a z i o n i a i c o l l e g h i d i a v e r g i à c h i a m a t o i l 1 1 8 . " A l l e 1 7 . 4 6 q u a n d o h o r i c e v u t o q u e s t i m e s s a g g i a v e v o g i à v i s t o i l c o r p o a t e r r a , m a a l m o m e n t o e r o m o l t o s c i o c c a t o . C r e d o c h e q u e s t i m e s s a g g i s i a n o s t a t i i n v i a t i d a C a r m e l o p e r t u t e l a r s i , p e r f a r c r e d e r e c h e a q u e l l ' o r a Z a c k n o n e r a a n c o r a m o r t o c o m e p e r d i r m i ' v i e n i c h e l o p r e n d i a m o ' " s p i e g a i l p o l i z i o t t o s e n t i t o n e i g i o r n i s c o r s i d a l p m T a r z i a .