M i l a n o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M i s o n o s e m p r e c o m p o r t a t o b e n e , n o n h o m a i f a t t o c o s e i l l e g a l i , n o n h o m a i f a t t o d e l m a l e . S o n o c o n t e n t o c h e m i a b b i a t e f a t t o i l t e s t t o s s i c o l o g i c o c o s ì p o t e t e v e d e r e c h e s o n o p u l i t o " . I l p o l i z i o t t o C a r m e l o C i n t u r r i n o , i n t e r r o g a t o d a l g i p d i M i l a n o D o m e n i c o S a n t o r o , n o n v a r i a l a s u a v e r s i o n e s u l l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i e r i b a d i s c e c h e h a s p a r a t o " p e r p a u r a " . A s s i s t i t o d a l l ' a v v o c a t o P i e t r o P o r c i a n i , i l 4 1 e n n e a s s i s t e n t e c a p o d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e r i c o s t r u i s c e i l s u o a r r i v o n e l b o s c h e t t o d i R o g o r e d o n e l p o m e r i g g i o d e l 2 6 g e n n a i o s c o r s o e s p i e g a c h e q u a n d o , a d i s t a n z a d i q u a s i 3 0 m e t r i , v e d e u n a s a g o m a " c h e s i a b b a s s a e s i a l z a " i m p u g n a l a p i s t o l a e s p a r a . " S o l o u n a v o l t a a t e r r a " r i c o n o s c e n e l l a v i t t i m a i l p u s h e r 2 8 e n n e d i o r i g i n e m a r o c c h i n a . E ' a q u e l p u n t o c h e " h o p e r s o l u c i d i t à " e d à i l v i a a l l a m e s s a i n s c e n a e o r d i n a a l c o l l e g a d i a n d a r e i n c o m m i s s a r i a t o " a p r e n d e r e l o z a i n o d o v e s o c h e c ' è l a p i s t o l a " . S i t r a t t a d i u n ' a r m a g i o c a t t o l o t r o v a t a i n z o n a L a m b r o p r i m a d e l C o v i d e d i c u i n o n s i è m a i d i s f a t t o , m a a l l a d o m a n d a p r e c i s a d e l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a n o n h a s a p u t o s p i e g a r e p e r c h é l ' h a c o n s e r v a t a . L ' i n t e r r o g a t o r i o d i c o n v a l i d a d e l f e r m o s i è l i m i t a t o a r i c o s t r u i r e i l d e l i t t o , n e s s u n a d o m a n d a s p e c i f i c a s u c h i l o a c c u s a d i a v e r c h i e s t o s o l d i e d r o g a a p u s h e r e s p a c c i a t o r i d e l l a z o n a d i R o g o r e d o . " S o n o d i s p i a c i u t o , n o n h o m a i f a t t o c o s e i l l e g a l i " r i m a r c a s e n z a m a i f o r m u l a r e s c u s e d a v v e r o s p e c i f i c h e . L a d e c i s i o n e d e l g i u d i c e S a n t o r o è a t t e s a d o m a n i - a l t a m e n t e p r o b a b i l e c h e r e s t e r à i n c a r c e r e - , m e n t r e i n Q u e s t u r a a M i l a n o p r o s e g u o n o l e a u d i z i o n i d i c h i m u o v e r e b b e o m b r e o v e r e a c c u s e c o n t r o l ' a g e n t e f e r m a t o e o r a r i n c h i u s o a S a n V i t t o r e . A l c u n e p e r s o n e s i s o n o m e s s e i n c o n t a t t o c o n l a d i f e s a d e l l a g i o v a n e v i t t i m a , g l i a v v o c a t i D e b o r a P i a z z a e M a r c o R o m a g n o l i , s u a l t r e p e r s o n a l e d e l l a S q u a d r a M o b i l e s t a i n d a g a n d o p e r r i c o s t r u i r e p o s s i b i l i l e g a m i t r a C i n t u r r i n o e i l m o n d o d e l l o s p a c c i o . G l i i n v e s t i g a t o r i s o n o a l a v o r o a n c h e s u l t e l e f o n o d e l l ' a s s i s t e n t e c a p o e d e l l a v i t t i m a i n c e r c a d i e v e n t u a l i c h a t c h e p o s s a n o c h i a r i r e i r a p p o r t i t r a i d u e .